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Мишустин заявил о начале строительства малой АЭС в Мьянме
Мишустин: Россия и Мьянма начали реализацию проекта АЭС малой мощности
Россия приступила к выполнению договоренностей по возведению атомной электростанции малой мощности на территории Республики Союз Мьянма, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин в ходе официального визита в Москву президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайна заявил, что Россия начинает реализацию соглашений по строительству атомной станции малой мощности в Мьянме, передает РИА «Новости».
«Мы приступаем к реализации договоренностей о сооружении в Мьянме атомной станции малой мощности. Уверен, что этот проект даст мощный импульс развитию сотрудничества в смежных областях, включая фундаментальные и прикладные научные исследования, и станет новым символом российско-мьянманской дружбы», – отметил глава российского правительства.
Ранее Кремль анонсировал переговоры Владимира Путина с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном на 18 августа.
В прошлом году Москва и Нейпьидо подписали межправительственное соглашение о строительстве малой атомной электростанции.
В июле глава Росатома Алексей Лихачев назвал упрощение лицензирования малых АЭС задачей государственной важности.