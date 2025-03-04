Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.18 комментариев
Премьер Мьянмы поддержал военную операцию России на Украине
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о поддержке российской специальной военной операции на Украине и выразил уверенность в скорой победе России.
Мин Аун Хлайн заявил о поддержке специальной военной операции России на Украине, передает ТАСС. Во время переговоров в Кремле с президентом России Владимиром Путиным он подчеркнул, что Мьянма понимает ситуацию в России и полностью поддерживает ее действия.
Он отметил: «Мы понимаем ситуацию в России, поэтому мы полностью поддерживаем СВО на Украине. Я с уверенностью могу сказать, что скоро победа будет за вами».
Напомним, в Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьером Мьянмы Мин Аун Хлайном, в ходе которых российский лидер отметил, что товарооборот между странами в прошлом году увеличился на 40%, что свидетельствует о поступательном развитии отношений.
Ранее премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил о намерении открыть два генеральных консульства в России.