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Решетников сообщил о планах нарастить товарооборот с Мьянмой
Москва и Нейпьидо договорились о расширении взаимных поставок товаров и реализации совместных инвестиционных проектов в сфере энергетики и сельского хозяйства.
Россия готова увеличить экспорт минеральных удобрений, нефтепродуктов и машиностроительной продукции в Мьянму, передает РИА «Новости».
Министр экономического развития Максим Решетников по итогам двусторонних переговоров отметил, что лидеры двух стран поставили задачу по диверсификации товарооборота.
«Мы и дальше готовы наращивать поставки и минеральных удобрений, и нефтепродуктов, и машиностроительной продукции в Мьянму, и, конечно, продукции агропромышленного комплекса», – подчеркнул Решетников.
В свою очередь, Москва заинтересована в импорте мьянманской одежды, текстиля, кофе и фруктов. Глава Минэкономразвития добавил, что экономическое взаимодействие переходит в инвестиционную стадию.
Российский бизнес активно вкладывается в производство органических удобрений и повышение продуктивности сельского хозяйства азиатской республики.
Кроме того, стороны обсуждают проекты по развитию электрогенерации в Мьянме, включая альтернативную и традиционную энергетику, а также поставки газа.
В 2025 году государства подписали соглашение о защите капиталовложений, что способствовало интенсификации контактов между предпринимателями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин заявил о планах российских предпринимателей начать работу в специальной экономической зоне «Давэй» в Мьянме.
Россия приступила к возведению атомной электростанции малой мощности на территории этой республики. Ранее президент Владимир Путин предложил нарастить экспорт удобрений в государства АСЕАН.