  Седьмой с начала дня беспилотник сбит на подлете к Москве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
    Белый дом уведомил Конгресс США об окончании войны с Ираном
    Эксперт объяснил значение взятия под контроль Покаляного в Харьковской области
    В Армении заявили о риске ухудшения отношений с Россией из-за визита Зеленского
    МИД назвал требование к НАТО для завершения конфликта на Украине
    Дмитриев назвал «смертельным ударом» пошлины США на автоэкспорт ЕС
    Медведчук назвал организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году
    В Сенате США сочли бредом заявление об окончании войны с Ираном
    «Единая Россия» заступилась за уроженку Бурятии после инцидента в автобусе
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживают необратимые изменения.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    16 комментариев
    2 мая 2026, 10:36 • Новости дня

    Politico: Трамп собрался наказать Европу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп принял меры, усиливающие напряженность в отношениях с европейскими странами, что подтверждает его жесткую позицию по этому вопросу, отмечают западные СМИ.

    Последние решения президента США Дональда Трампа подтверждают его стремление наказать европейские страны, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания Politico. В статье отмечается, что разногласия между администрацией Трампа и европейскими партнерами становятся все более острыми и уже кажутся практически непримиримыми.

    «Трамп в настоящий момент больше заинтересован в том, чтобы бичевать и, возможно, наказывать европейские державы, чем сотрудничать с ними», – говорится в публикации. Журналисты подчеркивают, что недавние шаги американского президента придали европейцам уверенность в необходимости обретения большей независимости от Вашингтона, хотя этот процесс идет не слишком быстро.

    В качестве одного из последних решений упоминается вывод 5 тыс. американских военнослужащих из Германии в течение года, что подтвердил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. На фоне этих событий европейские лидеры начали обсуждать создание Европейского оборонительного союза и постепенно адаптироваться к новым реалиям.

    Издание уточняет, что ранее европейские политики старались угодить Трампу – соглашались на высокие пошлины и обещали увеличить расходы на оборону. Они считали это необходимой платой за то, чтобы президент США продолжал уделять внимание украинскому конфликту.

    Накануне Дональд Трамп заявил о намерении ввести с новой недели пошлины в 25% на автомобили и грузовики из Евросоюза. В свою очередь, глава Евросовета Антониу Кошта предупредил администрацию США о недопустимости вмешательства в европейские дела.

    Также глава Евросовета заявил, что Евросоюз может потерять самостоятельность, если передаст принятие ключевых решений Дональду Трампу.


    1 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Дмитриев назвал «смертельным ударом» пошлины США на автоэкспорт ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые пошлины США на автомобили и грузовики из Евросоюза в размере 25% могут стать фатальным испытанием для промышленности блока, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Он подчеркнул, что в условиях продолжающегося энергетического кризиса европейская промышленность и так испытывает серьезные трудности, передает РИА «Новости».

    По словам Дмитриева, введение столь высоких тарифов в сочетании с ростом цен на энергоносители будет «смертельным ударом по и без того разваливающемуся промышленному сектору союза».

    Напомним, США объявили о повышении ставки пошлины на автоэкспорт ЕС до 25%.

    Комментарии (17)
    1 мая 2026, 11:47 • Новости дня
    Азербайджан разорвал связи с Европарламентом
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Баку принял решение о полной заморозке контактов с европейскими депутатами на фоне продолжающихся недружественных действий и заявлений в адрес республики, сообщила пресс-служба Милли Меджлиса (парламента) страны.

    Законодательный орган республики прекратил взаимодействие с европейскими коллегами по всем возможным направлениям, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

    В парламенте подчеркнули, что причиной стала откровенно враждебная позиция европейских структур.

    Отмечается, что сотрудничество приостанавливается по всем направлениям.

    Для оценки действий европейских депутатов создана специальная парламентская комиссия. Ее председателем назначен Зияфет Аскеров, в состав также вошли еще шесть парламентариев.

    Спикер Сахиба Гафарова напомнила, что отношения уже прерывались ранее, но были восстановлены осенью 2016 года. При этом она отметила, что прошедшие десять лет доказали нежелание европейского института отказываться от предвзятости, которая только усилилась после восстановления территориальной целостности страны.

    Комментарии (4)
    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 15:24 • Новости дня
    На Украине рассказали о планах Миндича и Умерова «свести Трампа с ума»
    @ AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фигурант дела о коррупции в энергетике на Украине Тимур Миндич обсуждал с бывшим министром обороны Украины Рустемом Умеровым возможные кандидатуры на пост посла в США.

    В числе обсуждаемых фигур были бывший министр юстиции Герман Галущенко и экс-министр энергетики Светлана Гринчук, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна». Миндич в разговоре предложил назначить Гринчук, заявив, что «она бы Трампа свела с ума».

    Среди возможных кандидатов также назывались сам Умеров, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Однако больше всего голосов, как следует из записи, отдавалось именно Гринчук, причем делалось это «для деда».

    Фрагменты этих разговоров были обнародованы депутатом Рады Алексеем Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    В декабре суд на Украине заочно определил меру пресечения для соратника главы киевского режима Владимира Зеленского бизнесмена Тимура Миндича по делу о коррупции в энергетике.

    Сообщалось, что участники этого скандала похитили более 100 млн долларов, что позволило бы содержать одну бригаду ВСУ в течение года.

    В среду украинские СМИ опубликовали разговоры Миндича и Умерова о контрактах FirePoint.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 19:24 • Новости дня
    В Ирландии отметили одержимость Каллас темой «российской угрозы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирландский журналист Брайан Макдональд обратил внимание на риторику главы евродипломатии Каи Каллас.

    По его словам, Каллас «одержима темой российской угрозы», передает РИА «Новости».

    «О чем будет говорить Каллас, если из ее лексикона исключить слово «Россия» на один месяц?», – написал Макдональд в соцсетях.

    В начале апреля Каллас заявила о «нападениях» России на страны Африки.

    Она также заявила, что «Донбасс не является конечной целью России».

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 20:00 • Новости дня
    Трамп сообщил о недовольстве предложением Ирана по ядерной сделке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство последним предложением Ирана по ядерной сделке.

    По словам американского лидера, Тегеран проявляет заинтересованность в соглашении, однако представленный вариант не устраивает Вашингтон, передает РИА «Новости».

    «Они стремятся к соглашению, однако меня оно (последнее предложение Ирана) не устраивает. Посмотрим, как будут развиваться события», – сказал он журналистам.

    Ранее президент США пообещал заключить принципиально новую ядерную сделку с Ираном.

    Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил Ирану усилением давления при отказе от сделки с Вашингтоном.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    США объявили о повышении ставки пошлины на автоэкспорт ЕС до 25%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ставка импортной пошлины на автомобили и грузовики, поставляемые в Соединенные Штаты из стран Европейского союза, будет увеличена до 25% со следующей недели, объявил американский президент Дональд Трамп.

    Глава Белого дома отметил, что этого шаг связан с невыполнением ЕС условий ранее достигнутого торгового соглашения между сторонами, передает ТАСС.

    «Рад объявить о том, что, поскольку Европейский союз не выполняет целиком нашу согласованную торговую сделку, я на следующей неделе увеличу пошлины на произведенные в ЕС автомашины и грузовики, ввозимые в США. Ставка пошлины будет увеличена до 25%», – написал он на своей странице в Truth Social.

    В январе США объявили о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности о приобретении Гренландии Соединенными Штатами.

    Ранее США собрались ввести пошлину в 133% на ввоз палладия из России.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 07:49 • Новости дня
    Трамп: Мы как пираты

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством.

    Выступая на мероприятии во Флориде, он заявил, что блокада оказалась крайне прибыльным делом, передает РИА «Новости».

    «Кто бы мог подумать, что мы будем этим заниматься? Мы как пираты», – заявил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США поручил советникам готовиться к длительной блокаде Ирана. Американский лидер отказался принять мирные предложения Тегерана по урегулированию конфликта.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 22:57 • Новости дня
    FT заявила о горькой для Зеленского правде по вопросу вступления Украины в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские политики на кипрском саммите попытались умерить ожидания украинского лидера Владимира Зеленского относительно присоединения Украины к ЕС, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    Один из источников Financial Times заявил: «Ему пришлось услышать некоторую горькую правду... Вступление в ЕС будет не таким простым, как он думает», – передает РИА «Новости».

    Согласно недавней инициативе Франции и Германии, предполагается лишь поэтапное присоединение с символическими выгодами. Полноправное членство может потребовать от Киева десятилетия ожиданий. Собеседники газеты подчеркнули непонимание украинской делегацией реальных механизмов расширения европейского блока.

    Дополнительным препятствием для интеграции стало снижение темпов проведения необходимых преобразований на Украине. Европейские дипломаты и чиновники зафиксировали заметное ослабление усилий властей страны в сферах обеспечения верховенства права и борьбы с коррупцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, настойчивые требования украинских властей об ускоренном вступлении в Евросоюз спровоцировали серьезное напряжение среди западных союзников. Европейские страны готовят для Киева пакет краткосрочных экономических привилегий вместо быстрого принятия в объединение. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного присоединения Украины к европейскому сообществу.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 21:12 • Новости дня
    Трамп отказался просить одобрение конгресса на продолжение операции против Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение военной операции против Ирана после истечения предусмотренного законом 60-дневного срока.

    Он заявил, что норма Закона о военных полномочиях 1973 года, требующая подобного разрешения, никогда не применялась и, по мнению любого президента, является неконституционной, передает РИА «Новости». «Многие президенты, как вы знаете, выходили за эти рамки. Это никогда не применялось, этого никогда не придерживались, и каждый президент считал это абсолютно неконституционным – и мы с этим согласны», – отметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома.

    Кроме того, президент США заявил, что Соединенные Штаты располагают рекордными запасами боеприпасов по всему миру. Американский лидер также заверил, что в данный момент боезапасы США полностью укомплектованы.

    Ранее Пентагон приостановил отсчет военной операции против Ирана из-за перемирия.

    Исследование Ipsos, ABC и Washington Post показало, что большинство граждан США назвали ошибкой начало военной операции против Ирана.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    Евросоюз возмутился планами США ввести пошлины на автомобили из ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Намерение Вашингтона обложить налогом в 25% ввоз европейских машин неприемлемо, заявил глава комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге.

    Ланге заявил, что план установить «25% пошлины на автомобили из ЕС неприемлем». Он подчеркнул, что «Европарламент продолжает выполнять соглашение, достигнутое в Шотландии, и работает над завершением законодательства», передает РИА «Новости».

    «Пока ЕС выполняет свои обязательства, американская сторона продолжает их нарушать», – написал европейский политик. По его словам, Вашингтон уже предпринимал подобные произвольные шаги, когда вводил ограничения на более чем 400 видов стали и алюминия. В связи с нынешними мерами, нацеленными на автомобильный сектор, европейским странам необходимо сохранять ясность позиции и твердость, резюмировал Ланге.

    Евросоюз оставляет за собой право ответить на повышение пошлин США для защиты своих интересов, заявил неназванный представитель Европейской комиссии агентству «Синьхуа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил об увеличении пошлин на европейские автомобили до 25%. В январе Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения с США после того, как Белый дом пригрозил пошлинами из-за разногласий по Гренландии.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 20:56 • Новости дня
    Берлин отказался принимать советы президента США

    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие власти выступили против вмешательства американского лидера во внутренние дела страны и раскритиковали его политику на Ближнем Востоке.

    Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль поддержал канцлера Фридриха Мерца на фоне критики со стороны Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что немецкое правительство не нуждается в наставлениях хозяина Белого дома.

    «Нам точно не нужны советы Дональда Трампа. Он должен увидеть, какой хаос он создал. Он должен обеспечить проведение серьезных мирных переговоров в Иране», – заявил Клингбайль во время выступления в регионе Рура. Министр финансов ФРГ раскритиковал американскую стратегию в отношении Ирана, отметив, что Вашингтон несет ответственность за скорейшее завершение конфликта.

    Клингбайль добавил, что издержки от действий США не должны ложиться на плечи европейских рабочих и экономики. По его словам, Европе необходимо стать экономически сильной, чтобы избежать шантажа и зависимости от настроений американского президента.

    Ранее глава Белого дома негативно оценил работу Фридриха Мерца и заявил о возможном сокращении американского военного контингента в Германии. Это произошло после того, как канцлер ФРГ обвинил президента США в отсутствии стратегии при начале военной операции против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал ужасной работу канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Американский лидер жестко раскритиковал позицию немецкого политика по иранской проблеме.

    Администрация Соединенных Штатов рассмотрела возможность сокращения военного присутствия в Германии.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 12:23 • Новости дня
    Глава МИД Ирана провел телефонные переговоры с Каей Каллас

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас обсудили актуальную мировую повестку.

    Иранский дипломат лично сообщил о состоявшемся диалоге в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    По словам руководителя иранского ведомства, в ходе беседы стороны «обменялись мнениями о последних региональных и международных событиях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от Евросоюза вмешательства для прекращения военных действий. Позже иранский министр усомнился в готовности США к дипломатии. Для обсуждения конфликта с Вашингтоном дипломат анонсировал переговоры в России.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 14:10 • Новости дня
    Politico: В Пентагоне не знали о планах Трампа сократить контингент США в ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пентагон не был заранее проинформирован о предложении президента США Дональда Трампа вывести часть американских военных из Германии, пишет Politico со ссылкой на источники.

    По данным Politico, три военных чиновника подтвердили, что впервые услышали о подобных планах именно из публикации Трампа в социальных сетях, передает «Интерфакс». «Пост Трампа на эту тему в соцсетях стал первым, из которого многие услышали о новой попытке вывести сотни, если не тысячи, американских военных из Германии», – говорится в материале.

    Ранее Трамп уже выступал с похожими инициативами, в частности, в свой первый президентский срок в 2020 году, однако они так и не были реализованы. Новые заявления главы Белого дома прозвучали вскоре после того, как генеральный инспектор Бундесвера генерал Карстен Бройер завершил переговоры с американскими чиновниками в Вашингтоне по вопросам военной стратегии Германии.

    Немецкие власти, по информации неназванного чиновника из ФРГ, были удивлены словами Трампа. В то же время министр армии США Дэн Дрисколл недавно посетил полигоны в Германии, чтобы подчеркнуть значимость американского военного присутствия в этой стране.

    Издание отмечает, что на территории Германии размещены от 35 до 40 тыс. американских военных, а сама страна играет ключевую роль как транспортный узел Европейского и Африканского командований вооруженных сил США.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал черной меткой для канцлера Германии Фридриха Мерца слова президента США о сокращении американского военного контингента в ФРГ.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 15:45 • Новости дня
    Министр обороны Италии усомнился в выводе американских войск из страны

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель итальянского военного ведомства Гуидо Крозетто не поверил угрозам президента США лишить Рим военной поддержки из-за разногласий по иранскому вопросу.

    Итальянское руководство скептически оценивает вероятность ухода вооруженных сил США с территории государства, передает РИА «Новости». Подобная реакция последовала после недавних заявлений главы Белого дома о возможном отзыве контингента из-за недостаточной помощи Рима.

    «Я не думаю, что он это сделает. Еще потому, что я бы не понял мотива», – заявил Гуидо Крозетто. Министр подчеркнул, что итальянская сторона предлагала участие в миссии по защите судоходства, и американские военные высоко оценили эту инициативу.

    Ранее американский президент раскритиковал папу Римского за позицию по Ирану. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала слова политика неприемлемыми. В ответ американский лидер пригрозил лишить Рим поддержки, обвинив партнеров в отказе помогать Вашингтону в антииранской операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пригрозил вывести американских военнослужащих из Италии и Испании на фоне недовольства действиями союзников.

    Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал угрозу Трампа прекратить поддержку Рима поспешной.

    Ранее Крозетто усомнился в намерении США выйти из НАТО и в возможности сохранения безопасности Европы без американских войск.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 12:12 • Новости дня
    Торговое соглашение Евросоюза и стран Mercosur вступило в силу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Временное торговое соглашение между Евросоюзом и южноамериканским блоком Mercosur начало действовать в пятницу, 1 мая, руководство европейских структур проведет специальную видеоконференцию с лидерами стран Южной Америки.

    «Было проделано много работы, чтобы довести до конца это знаковое соглашение. Теперь пришло время применить такие же усилия, чтобы наши граждане и предприятия немедленно получили от него выгоду», – заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет «Интерфакс».

    Она добавила, что снижение тарифов откроет новые экспортные возможности для европейского бизнеса и фермеров.

    Член Еврокомиссии по торговле Марош Шефчович подчеркнул важность исторической сделки и призвал сосредоточиться на практической реализации взаимных договоренностей.

    Ожидается, что новое соглашение постепенно ликвидирует таможенные сборы на более чем 91% товаров, которые Европа экспортирует в страны Mercosur.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Еврокомиссия объявила о запуске торговой сделки со странами МЕРКОСУР.

    Комментарии (0)
    Главное
    CNN заявила о разрушении Ираном военных баз США на Ближнем Востоке
    Володин сообщил о росте числа бегущих из ЕС европейцев
    МИД заявил об отработке НАТО сценария изоляции Калининградской области
    Иран передал США новое предложение об окончании войны
    Экс-следователь выдвинул новые версии исчезновения Героя России в Кузбассе
    Украинские военные сдались в плен российскому беспилотнику
    NZZ: В ситуации с «Северными потоками» Германия пресмыкается перед Киевом

    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Перейти в раздел

    Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете

    Администрация президента США Дональда Трампа выделила полмиллиарда долларов на борьбу с цензурой в Евросоюзе. Заниматься этим будет замглавы Госдепа Сара Роджерс – женщина яркая и опасная, однако итог сетевой войны кажется предрешенным: только хуже будет. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации