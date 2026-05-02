Politico: Трамп собрался наказать Европу

Tекст: Тимур Шайдуллин

Последние решения президента США Дональда Трампа подтверждают его стремление наказать европейские страны, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию издания Politico. В статье отмечается, что разногласия между администрацией Трампа и европейскими партнерами становятся все более острыми и уже кажутся практически непримиримыми.

«Трамп в настоящий момент больше заинтересован в том, чтобы бичевать и, возможно, наказывать европейские державы, чем сотрудничать с ними», – говорится в публикации. Журналисты подчеркивают, что недавние шаги американского президента придали европейцам уверенность в необходимости обретения большей независимости от Вашингтона, хотя этот процесс идет не слишком быстро.

В качестве одного из последних решений упоминается вывод 5 тыс. американских военнослужащих из Германии в течение года, что подтвердил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. На фоне этих событий европейские лидеры начали обсуждать создание Европейского оборонительного союза и постепенно адаптироваться к новым реалиям.

Издание уточняет, что ранее европейские политики старались угодить Трампу – соглашались на высокие пошлины и обещали увеличить расходы на оборону. Они считали это необходимой платой за то, чтобы президент США продолжал уделять внимание украинскому конфликту.

Накануне Дональд Трамп заявил о намерении ввести с новой недели пошлины в 25% на автомобили и грузовики из Евросоюза. В свою очередь, глава Евросовета Антониу Кошта предупредил администрацию США о недопустимости вмешательства в европейские дела.

Также глава Евросовета заявил, что Евросоюз может потерять самостоятельность, если передаст принятие ключевых решений Дональду Трампу.



