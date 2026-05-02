Жительница Татарстана выиграла 2 млн рублей после желания на звезду

Жительница Татарстана выиграла джекпот в 2 млн рублей благодаря падающей звезде

Tекст: Мария Иванова

Жительница Республики Татарстан по имени Гульназ выиграла 2 млн рублей в лотерею после того, как загадала желание на падающую звезду, передает РИА «Новости».

В пресс-службе бренда «Национальная Лотерея» сообщили, что женщина спонтанно решила приобрести билет.

«Менеджер Гульназ из Республики Татарстан выиграла 2 млн рублей в лотерее. По словам победительницы, незадолго до этого она загадала желание на падающую звезду», – рассказали представители компании.

Во время прогулки с кошкой женщина увидела падающую звезду и искренне пожелала выиграть.

Сначала Гульназ не поверила в удачу, когда в рабочее время получила уведомление о выигрыше. Зайдя на сайт чуть позже, она осознала масштаб события. Выигранные средства победительница планирует потратить на погашение кредитов и путешествие в Китай.

