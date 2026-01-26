Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.0 комментариев
Администратор отеля в Крыму выиграла почти 3 млн в лотерею
Билет за 40 рублей принес администратору отеля из Крыма почти 3 миллиона рублей в лотерее, рассказали в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».
Администратор отеля из Крыма выиграла более 2,8 млн рублей, приобретя билет всероссийской государственной лотереи всего за 40 рублей, передает РИА «Новости». По информации пресс-службы компании «Национальная Лотерея», девушка приобрела пять билетов в приложении и стала обладательницей крупного выигрыша в тиражной игре «Великолепная 8».
Победительница рассказала, что купила билеты второго января и предварительно загадала желание, связанное с покупкой собственной квартиры. «Накануне мы обсуждали планы на покупку квартиры, и буквально на следующий день я выиграла в лотерею», – поделилась она.
По словам девушки, на выбор лотерейных билетов ее вдохновил брат, а определенной стратегии она не использовала – все делала наугад. Интересно, что незадолго до победы ее мама увидела сон, в котором они выигрывают лотерею, и теперь сама Эльвина воспринимает этот сон как вещий.
Женщина уже определилась, на что потратить выигранные деньги – она с семьей собирается приобрести собственное жилье. Эльвина отмечает, что выигрыш в лотерее – это чистая удача, и предсказать исход невозможно.
