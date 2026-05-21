Столтенберг заявил о неспособности Евросоюза заменить НАТО

Столтенберг констатировал невозможность выживания НАТО без участия американцев

Tекст: Мария Иванова

Военный блок не сможет выжить без Соединенных Штатов, передает ТАСС. Бывший генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг отметил, что Европа не способна взять на себя роль альянса.

«Нет, не та НАТО, которую мы знаем почти 80 лет, потому что речь идет о Европе и США, которые стоят вместе и противостоят всем угрозам», – подчеркнул политик. Он призвал сделать все возможное для предотвращения раскола между партнерами. Евросоюз, по его мнению, не сможет гарантировать общую безопасность.

Одной из причин текущего кризиса стало стремление американской стороны контролировать Гренландию. Возникли опасения слишком быстрого вывода войск Вашингтона, заменить которые европейцы не успеют.

Ранее глава Белого дома обещал пересмотреть курс страны в рамках блока. Американский лидер жаловался на отсутствие поддержки в ситуации с Ираном, несмотря на вложенные в альянс триллионы долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Йенс Столтенберг допустил распад Североатлантического альянса в течение десяти лет.

Действующий генсек НАТО Марк Рютте также заявил о неспособности Евросоюза обеспечить собственную безопасность без американской поддержки.

Ранее бывший руководитель военного блока призвал европейцев всерьез отнестись к угрозам Вашингтона о захвате Гренландии.