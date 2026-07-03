Увольнение по собственному желанию в 2026 году: порядок оформления и сроки отработки

Как оформить заявление об увольнении

Намерение уволиться оформляется письменным заявлением; устное предупреждение юридической силы не имеет. Указывать причину увольнения не требуется - для прекращения договора по собственному желанию достаточно волеизъявления работника. Документ оформляется на бумаге либо в электронной форме - через систему электронного документооборота, если она внедрена в организации.

В заявлении необходимо указать:

наименование организации и должность руководителя;

фамилию, имя, отчество и должность работника;

формулировку «прошу уволить по собственному желанию» со ссылкой на статью 80 ТК РФ;

желаемую дату увольнения;

дату составления и личную подпись.

Формулировка должна однозначно выражать намерение прекратить трудовые отношения. Согласно определению Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 11 апреля 2024 года № 88-8370/2024, фраза вида «прошу уволить 20 января 2026 года» без указания на собственное желание волю работника на увольнение не подтверждает. При указании даты рекомендуется избегать предлога «с»: формулировка «прошу уволить меня 1 февраля 2026 года» исключает разночтения, тогда как вариант «уволить с 1 февраля» допускает двоякое толкование последнего рабочего дня.

Срок предупреждения, установленный статьёй 80 ТК РФ, является минимальным: формулировка «не позднее чем за две недели» позволяет указать и более поздний срок увольнения. Если дата в заявлении не указана, увольнение оформляется по истечении двухнедельного срока. Когда воля работника выражена неявно, работодатель вправе до издания приказа запросить письменное подтверждение намерения уволиться.

Заявление подаётся одним из способов:

лично - в двух экземплярах, на одном из которых проставляется отметка о получении с датой и входящим номером;

заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения;

через систему электронного кадрового документооборота, а для дистанционных работников - по электронной почте.

Сроки предупреждения и продолжительность отработки

По общему правилу работник предупреждает работодателя не позднее чем за две недели. Течение срока начинается на следующий календарный день после получения работодателем заявления. Стандартная продолжительность предупреждения составляет 14 календарных дней.

Понятие «отработка» в Трудовом кодексе отсутствует - закон устанавливает именно срок предупреждения. В этот срок включаются выходные, нерабочие праздничные дни, периоды отпуска и временной нетрудоспособности; перечисленные периоды течение срока не прерывают и не продлевают (письмо Роструда от 5 сентября 2006 года № 1551-6). Работник вправе подать заявление, находясь в отпуске или на больничном.

Особые сроки предупреждения для отдельных категорий

Для ряда работников установлены сокращённые или удлинённые сроки предупреждения:

работники на испытательном сроке - 3 календарных дня (статья 71 ТК РФ);

занятые на сезонных работах - 3 календарных дня (статья 296 ТК РФ);

заключившие трудовой договор на срок до двух месяцев - 3 календарных дня (статья 292 ТК РФ);

руководитель организации - 1 месяц (статья 280 ТК РФ);

спортсмены и тренеры (кроме заключивших трудовой договор на срок менее четырёх месяцев) - 1 месяц (статья 348.12 ТК РФ).

Работник, уволившийся по собственному желанию до окончания испытательного срока, не считается не прошедшим испытание. Запись об увольнении в этом случае вносится по пункту 3 части 1 статьи 77 ТК РФ.

Правовая основа увольнения

Увольнение по собственному желанию регулируется статьёй 80 Трудового кодекса РФ. Основанием прекращения договора выступает пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ - расторжение по инициативе работника. Процедура регулируется Кодексом в редакции от 29 декабря 2025 года, действующей в 2026 году.

Ключевое условие законности увольнения - добровольность волеизъявления. Согласия работодателя на расторжение договора по инициативе работника не требуется. Работодатель не вправе препятствовать уходу сотрудника или принуждать к подаче заявления; при наличии доказательств давления суд восстанавливает работника на работе.

В каких случаях можно уволиться без отработки

Расторгнуть договор до истечения срока предупреждения допускается по соглашению между работником и работодателем. Кроме того, работодатель обязан уволить работника в срок, указанный в заявлении, когда продолжение работы объективно невозможно. К таким случаям часть 3 статьи 80 ТК РФ относит:

выход на пенсию;

зачисление в образовательную организацию;

установленное нарушение работодателем трудового законодательства, условий коллективного или трудового договора.

Нарушение со стороны работодателя должно быть зафиксировано государственной инспекцией труда, профессиональным союзом, комиссией по трудовым спорам или судом. Перечень уважительных причин является открытым: основанием для ухода без предупреждения может стать иное обстоятельство, препятствующее продолжению работы. Причину досрочного увольнения и подтверждающие документы целесообразно указать непосредственно в заявлении.

Отпуск с последующим увольнением

Работник вправе уйти в отпуск с последующим увольнением. Днём увольнения в этом случае считается последний день отпуска, а последним рабочим днём - день, предшествующий его началу. Трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р, а также окончательный расчёт работодатель выдаёт в последний рабочий день перед отпуском.

Отозвать заявление при таком порядке допускается только до дня начала отпуска (часть 4 статьи 127 ТК РФ). Отпуск может быть как оплачиваемым, так и предоставленным без сохранения заработной платы.

Увольнение во время отпуска или больничного

Подать заявление об увольнении можно, находясь в ежегодном отпуске или на больничном. Период отпуска или временной нетрудоспособности срок предупреждения не продлевает, и дата увольнения может приходиться на эти дни.

Если дата увольнения попадает на период больничного, договор расторгается в указанный в заявлении день при условии, что работник не отозвал заявление. Трудовую книжку или форму СТД-Р работник вправе получить после закрытия больничного либо по почте с его согласия. Причитающиеся суммы выплачиваются не позднее следующего дня после предъявления требования о расчёте, а пособие по временной нетрудоспособности СФР назначает и выплачивает в течение 10 рабочих дней со дня представления работодателем необходимых сведений.

Право отозвать заявление

До истечения срока предупреждения работник вправе в любое время отозвать поданное заявление; отзыв оформляется письменно, в том числе через систему электронного кадрового документооборота. Увольнение не производится, за исключением ситуации, когда на освобождаемое место в письменной форме приглашён другой работник, которому по закону нельзя отказать в заключении трудового договора (например, в порядке перевода от другого работодателя).

Если по истечении срока предупреждения трудовой договор не расторгнут и работник не настаивает на увольнении, действие договора продолжается на прежних условиях; дополнительных соглашений для этого не требуется.

Оформление в последний рабочий день и расчёт

В последний рабочий день работодатель завершает процедуру. Издаётся приказ о расторжении трудового договора по форме № Т-8 или по самостоятельно разработанной форме, с которым работник знакомится под подпись. В трудовую книжку вносится запись со ссылкой на пункт 3 части 1 статьи 77 ТК РФ.

Полный расчёт производится в день увольнения на основании статьи 140 ТК РФ. Работнику выплачиваются:

заработная плата за фактически отработанное время;

компенсация за все неиспользованные дни отпуска;

компенсация за неиспользованные дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни;

иные суммы, предусмотренные трудовым или коллективным договором.

Если отпуск был использован авансом, излишне выплаченные отпускные пересчитываются и удерживаются из сумм окончательного расчёта. При отсутствии работника в день увольнения суммы выплачиваются не позднее следующего дня после предъявления требования о расчёте.

В последний рабочий день выдаются:

трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р;

расчётный листок;

выписка из формы ЕФС-1 (подраздел 1.2);

выписка из персонифицированных сведений о физических лицах;

копия раздела 3 расчёта по страховым взносам;

медицинская книжка, если она велась.

Справка по форме 182н с 2023 года не выдаётся: после объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в Социальный фонд России эти сведения ведомство получает самостоятельно. Справку о доходах и суммах налога, заменившую форму 2-НДФЛ, работодатель обязан выдать только по запросу работника, поэтому её рекомендуется запросить заранее. При отсутствии работника ему направляется уведомление о необходимости получить трудовую книжку либо дать согласие на её отправку почтой.

Ответственность работодателя и защита прав работника

Удерживать работника после истечения срока предупреждения работодатель не вправе, как и отказывать в увольнении. Принуждение к подаче заявления образует состав административного правонарушения по статье 5.27 КоАП РФ. Задержка выдачи трудовой книжки или окончательного расчёта влечёт материальную ответственность работодателя: за задержку расчёта за каждый день просрочки начисляется денежная компенсация по статье 236 ТК РФ, а за задержку трудовой книжки работодатель возмещает работнику не полученный за время задержки заработок по статье 234 ТК РФ.

При нарушении трудовых прав работник может обратиться:

в государственную инспекцию труда;

в Роструд, в том числе через сервис «Онлайнинспекция.рф»;

в первичную профсоюзную организацию;

в суд.

По письменному заявлению работника в течение трёх рабочих дней работодатель обязан выдать также иные документы, связанные с работой (статья 62 ТК РФ).