В Дагестане первые ветераны СВО получили дипломы по программе «Доблесть гор»

В Дагестане первые 35 ветеранов СВО получили дипломы по программе «Доблесть гор»

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Дагестане состоялся первый выпуск участников программы «Доблесть гор», стартовавшей в прошлом году. Документы о профессиональной переподготовке получили 35 ветеранов и участников СВО, сообщил врио главы республики Федор Щукин.

Руководитель региона вместе с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко лично поздравили выпускников. По словам Щукина, бойцы достойно прошли год учебы, сдали экзамены и защитили проекты.

«У нас получилась очень тёплая беседа. Участники программы рассказывали о своих планах, о том, что им дала учёба и в какой сфере они видят своё будущее. Для нас с Сергеем Владиленовичем это было очень полезно», – поделился врио главы Дагестана.

Он выразил уверенность, что закаленный характер и честность выпускников станут надежной опорой для республики. Герои спецоперации приходят работать в органы власти, муниципалитеты и крупные организации для решения мирных задач.

Дагестан стал одним из первых регионов, запустивших этот проект по поручению президента России Владимира Путина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа дипломы о профессиональной переподготовке также получили выпускники аналогичной кадровой программы «Герои Тамбовщины».

Ранее президент Владимир Путин назвал участников таких проектов костяком будущих управленцев.