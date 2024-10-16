Чемпионка по русофобии возвращает посла в Россию

Поражения ВСУ отрезвили чешскую дипломатию

Tекст: Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков

Прага решила вернуть отозванного в 2022 году посла в Москву. Как сообщает чешское информационное агентство (CTK) со ссылкой на МИД страны, Даниэль Коштовал, бывший замминистра обороны республики, вступит в должность в первые месяцы 2025 года. Отмечается, что российская сторона якобы уже согласовала данную кандидатуру.

Коштовал обладает богатым опытом дипломатической работы. Свою карьеру в МИД он начал еще в 1996 году. Уже в 1998-м он получил должность в постоянном представительстве республики при НАТО. Затем он проявил себя на службе в посольстве в Москве, после чего был направлен в Вашингтон в качестве сотрудника дипмиссии. С 2018-го являлся председателем комитета Европейского оборонного агентства.

На посту посла Чехии в России он сменит Витезслава Пивоньку. Его предшественник успел провести в Москве всего четыре года, после чего был вызван в Прагу для консультаций. Причиной подобного решения МИД стало начало СВО. Интересно, что формально республика остановила полномочия своего представителя в РФ лишь в мае 2024 года.

В настоящий момент посольство возглавляется временным поверенным – Яном Ондржейкой. По данным, размещенным на сайте посольства, сегодня учреждение обслуживают лишь три человека. Как утверждается в материале СТК, вопрос целесообразности назначения нового посла долгое время вызывал споры в правительстве Чехии.

При этом отношения Праги и Москвы были испорчен еще до начала спецоперации. В 2021-м республика обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице, который произошел в 2014 году. Все это вылилось во взаимное сокращение количества дипломатов в обеих странах. Чехия даже была включена в список недружественных государств.

После начала конфликта на Украине двусторонние отношения лишь усугубились. Так, Прага изъяла имущество ФГУП «Госзагрансобственности». Заблокированными для России оказались здания бывшей школы в Праге и бывшего консульства в Карловых Варах. Всего было «заморожено» около 70 объектов.

В свою очередь президент республики Петр Павел оправдывал совершение подрыва «Северных потоков». По его мнению, офис Зеленского имел полное право на осуществление подобных действий, поскольку вооруженный конфликт подразумевает нанесение ущерба «целям стратегического характера».

Однако в последнее время риторика чешского лидера начала меняться. Так, в сентябре он заявил, что наиболее вероятным исходом конфликта станет «сохранение контроля России над частью территории Украины». При этом он добавил, что подобное «временное состояние» может растянуться на многие годы.

Кроме того, властям Чехии пришлось признать провал так называемой «оборонной инициативы», согласно которой Прага должна была закупить в интересах ВСУ более 800 тыс. снарядов. Но по состоянию на июнь 2024 года ВСУ получили от Праги лишь 45 тыс. боеприпасов. Позже Чехия обещала передать еще 100 тыс. боеприпасов, но судьба этих поставок пока малопонятна.

По мнению экспертов, в целом чешская промышленность сыграла значимую роль в поддержке военного потенциала ВСУ – это касается не только поставок боеприпасов «советского» калибра, но и различной военной техники, включая ее ремонт: от танков и артиллерии – до авиации и систем ПВО.

Но поскольку инициатива на поле боя остается за ВС России, властям республики приходится трезво оценивать положение дел и признавать реалии на земле

– отсюда и рассуждения об «отказе Украины от границ 1991 года», и желание восстановить прежний уровень дипломатический отношений с Москвой. Тем более, Чехия до сих пор на 60% зависима от российских энергетических ресурсов. По данным аналитиков, Прага с февраля 2022 года потратила более 7 млрд евро на закупки нефти и газа у Москвы. Это в пять раз больше, чем 1,2 млрд евро, которые она предоставила в качестве помощи Украине.

«Решение Чехии спустя несколько лет вернуть посла в Москву – это, пожалуй, позитивный сигнал. Он свидетельствует о том, что страны, стоявшие во главе курса на разрыв отношений с Россией, понимают – продолжаться вечно это не может и необходимо как минимум стремиться к нормализации диалога», – считает политолог Владимир Корнилов.

Вместе с тем, говорить о существенных изменениях в отношениях между Москвой и странами Евросоюза рано. Собеседник напомнил, что Прага является одной из чемпионок ЕС по политической русофобии.

«Кроме того, президент Петр Павел строил свою кампанию на агрессивной риторике в отношении Москвы. Первые месяцы нахождения на этом посту отметились целым рядом ярких высказываний. Конечно, с прибалтами и поляками ему не сравниться, но он был заметной фигурой в этом оркестре», – указал эксперт. При этом, как заметил Корнилов, в последнее время чех изменил риторику.

«Теперь мы видим более-менее умеренные заявления. Например, Павел призывает Украину задуматься над тем, как искать пути мира, – детализировал спикер. – То есть чешские власти начали, во-первых, задумываться о правильности своей ставки на Украину, а во-вторых, понимать, что экономические и внутриполитические проблемы с помощью русофобии и оголтелой войны с Россией им не решить».

Между тем Москва открыта к диалогу с европейскими странами.

«Мы не раз призывали Чехию к более трезвой позиции. Но Прага – не самостоятельный игрок, она вряд ли пойдет на конфликт с Брюсселем по поводу отношений с Россией. Однако, по всей видимости, пример Венгрии и Словакии, ближайших соседей республики, оказался заразительным», – отметил аналитик.

«Конфликт в чешско-российских отношениях начался в 2021 году и был искусственно созданным», – напомнил политолог Александр Носович. «Тогда в Праге у власти была авантюристская фракция, которая по польско-прибалтийской модели думала что-то получить за счет нагнетания конфликта с Москвой.

«Сейчас в чешском руководстве до сих пор правящей остается антироссийская фракция. Но Прага ничего не заработала от конфликта с Москвой. Кроме того, исторически у Чехии были куда более ровные отношения с нами, нежели у других стран Центральной и Восточной Европы. Так что чехи, судя по всему, после нездорового ажиотажа просто начинают возвращаться к некой норме», – предположил Носович.

Впрочем, даже если Коштовал захочет налаживать отношения между Прагой и Москвой, он упрется к организационные трудности.

«Учитывая то, что в посольстве Чехии на сегодняшний день вообще работают три человека, ни о какой нормальной деятельности представительства не может быть и речи», – считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ

«Вероятно, возвращение посла в Москву пролоббировал лично Павел. Он – человек системный. Его действия подчинены строгому алгоритму. Видя, что большинство стран ЕС не отзывали своих послов из России, он сделал разумный вывод о том, что выделяться на фоне других представителей сообщества все же не стоит», – отмечает эксперт.

«Кроме того, Павел понимает, что радикальный русофобский курс не находит отклика среди населения Чехии. Общество не хочет видеть «перегибов» со стороны своих лидеров. Прага откровенно перестаралась в достижении особого накала в диалоге с Москвой, что начало отражаться на уровне поддержки избирателями правящей коалиции», – полагает он.

«Напомню, что прошедшее голосование за представителей страны в Европарламенте ясно показало: правящая коалиция теряет поддержку общества. В следующем году в Чехии пройдут уже общенациональные выборы. Вполне возможно, что местные граждане сметут пришедших к власти русофобов. Тогда, быть может, нам и будет, о чем поговорить с Прагой», – заключил Трухачев.