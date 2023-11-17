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В Чехии опломбировали часть российской недвижимости
CTK: Часть принадлежащей России недвижимости в Чехии уже опломбировали
Часть недвижимости, которая находится в российской государственной собственности, в Чехии уже опломбировали после введения властями республики санкций против ФГУП «Госзагрансобственность», сообщают местные СМИ.
На некоторых зданиях уже стоят пломбы с датой 16 ноября, передает чешское информагентство CTK.
Так, заблокированными оказались здания бывшей школы в Праге и бывшего консульства в Карловых Варах. При этом принятые меры не распространяются на действующие объекты диппредставительств России.
Глава МИД Чехии Ян Липавский говорил ранее, что заморожены примерно 70 объектов недвижимости, расположенных в основном в Праге, Центральной Чехии и Карловых Варах, передает ТАСС.
Накануне стало известно, что Чехия внесла в санкционный список российское ФГУП «Госзагрансобственность», которое входит в структуру Управления делами президента России и управляет в республике многими объектами недвижимости в российской собственности.
В Кремле заявили, что Чехия придерживается глубоко антироссийской позиции. В ответ Москва не исключила ответных шагов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал, что Москва посмотрит, что есть у Чехии на территории России.