В Чехии опломбировали часть российской недвижимости

CTK: Часть принадлежащей России недвижимости в Чехии уже опломбировали

Tекст: Ольга Никитина

На некоторых зданиях уже стоят пломбы с датой 16 ноября, передает чешское информагентство CTK.

Так, заблокированными оказались здания бывшей школы в Праге и бывшего консульства в Карловых Варах. При этом принятые меры не распространяются на действующие объекты диппредставительств России.

Глава МИД Чехии Ян Липавский говорил ранее, что заморожены примерно 70 объектов недвижимости, расположенных в основном в Праге, Центральной Чехии и Карловых Варах, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что Чехия внесла в санкционный список российское ФГУП «Госзагрансобственность», которое входит в структуру Управления делами президента России и управляет в республике многими объектами недвижимости в российской собственности.

В Кремле заявили, что Чехия придерживается глубоко антироссийской позиции. В ответ Москва не исключила ответных шагов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал, что Москва посмотрит, что есть у Чехии на территории России.