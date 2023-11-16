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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Палестинцы бьют по несуществующему европейскому сердцу

    Палестинская пропаганда переплюнула даже украинскую. Отсюда и съемки сгоревших палестинских младенцев, и разорванные тела, и смерти в прямых эфирах.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Чем заменить запрет абортов

    Если уж нельзя обойтись без запретительных мер, то запрещать надо не аборты, а пропаганду абортов, а в более широком смысле – любой массовый информационный продукт, побуждающий человека усомниться в ценности продолжения рода и отнестись к семье как к балласту.

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    Михаил Котов Михаил Котов Пора начинать мечтать о новом «Буране»

    35 лет назад Советский Союз удивил планету, запустив программу космических самолетов «Энергия-Буран». Ее судьба схожа с судьбами миллионов людей, переживших развал СССР.

    35 комментариев
    16 ноября 2023, 12:05

    Чехия заморозила российские госактивы

    МИД Чехии сообщил о введении санкций против российской Госзагрансобственности

    Tекст: Ольга Никитина

    Чехия внесла в санкционный список российское ФГУП «Госзагрансобственность», которое входит в структуру Управления делами президента России и управляет в республике многими объектами недвижимости в российской собственности, об этом сообщил министр иностранных дел страны Ян Липавский.

    «Любая коммерческая деятельность [этого] предприятия, включая сдачу [объектов недвижимости] в аренду, отныне является нелегальной», – передает ТАСС слова главы МИД Чехии.

    Таким образом, Чехия заморозила все имущество, которым предприятие управляет в республике. В основном это объекты в Праге и Карловых Варах (запад Чехии). В том числе заблокированы банковские счета предприятия.

    В пояснении к санкционному списку говорится, что «Госзагрансобственность» является «частью российской федеральной экономики и действует в ее пользу».

    Чехия стала первой страной, заморозившей российскую зарубежную недвижимость.

    Теперь «Госзагрансобственность» не сможет совершать никаких операций с объектами недвижимости, которые находятся в собственности России, и в том числе получать арендную плату с арендаторов, которым предписано делать перечисления на спецсчет (к нему у России не будет доступа). Данная мера касается десятков квартир, которые сдает в аренду включенное в санкционный список предприятие.

    Липавский заявил, что доходы «Госзагрансобственности» «идут непосредственно на финансирование российского режима». При этом он уточнил, что решение не распространяется на объекты посольства России.

    В свою очередь премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что республика будет добиваться принятия санкций против российского государственного имущества, подобных уже введенных ей, на европейском уровне.

    В апреле Чехия ввела санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

    15 ноября 2023, 15:50
    Грузия за границей ищет помощь воевавшим за ВСУ и попавшим в российский плен снайперам
    Грузия за границей ищет помощь воевавшим за ВСУ и попавшим в российский плен снайперам
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Власти Грузии обратились к международным посредникам, в Красный Крест и в Швейцарию для «защиты прав» двух своих граждан, которые попали в плен к российским военным во время проведения СВО на Украине, передает корреспондент ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    МИД Грузии сообщил, что «использует все возможные международные механизмы» для обеспечения прав своих пленных граждан, а именно Тбилиси обратился за содействием к Международному комитету Красного Креста и к Швейцарии, которая выполняет функции посредника между Тбилиси и Москвой после войны-2008.

    СМИ сообщают, что пленных грузин-снайперов зовут Георгий Чубитидзе и Георгий Гоглидзе. За ВСУ воюют не менее 1000 грузин, более 50 из них погибли.

    Ранее сообщалось, что действовавший в Афганистане и Ираке «Грузинский национальный легион» принимает участие в боевых действиях на Украине.

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    15 ноября 2023, 21:12
    Эксперт: Россия через два года покажет новый гражданский сверхзвуковой авиалайнер

    Авиаэксперт Гусаров оценил перспективы возрождения сверхзвуковой гражданской авиации в России

    Эксперт: Россия через два года покажет новый гражданский сверхзвуковой авиалайнер
    @ Татьяна Белякова/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Россия ведет разработку гиперзвукового гражданского авиалайнера, через два года запланирован полет самолета-демонстратора, но машине нужен новый экономичный двигатель, разработка которого пока не ведется, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. О том, что Россия с ее просторами не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации, заявил в среду министр транспорта Виталий Савельев.

    «Полет из европейской части России на Дальний Восток по протяженности сопоставим с перелетом в Америку через океан. Лететь девять часов очень утомительно, тем более когда есть технологии, позволяющие практически вдвое сократить это время», – отметил Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru.

    Эксперт подчеркнул, что именно СССР был пионером по созданию сверхзвуковых самолетов. «У России, как правопреемницы Советского Союза, имеются очень хорошие наработки. Я знаю, что у нас сейчас ведется разработка такого самолета. На ближайшие два года запланирован полет самолета-демонстратора. Это будет некая уменьшенная версия будущего гражданского сверхзвукового самолета, на ней можно будет отработать технологии производства, аэродинамическую схему», – рассказал собеседник.

    Одним из подводных камней станет разработка двигателя. «Этот двигатель значительно более сложный, чем двигатели, которые используют военные. Истребителю достаточно выйти на сверхзвук на короткое время и выполнить боевую задачу. Например, для запуска гиперзвуковых ракет нужно, чтобы самолет набирал примерно три скорости звука. А пассажирский сверхзвуковой самолет должен летать на этой скорости как на крейсерской, то есть постоянно. Это совсем другие требования к надежности и ресурсу двигателя. Военные самолеты не летают каждый день по восемь часов, а гражданские летают», – пояснил спикер.

    Но самое сложное при создании такого двигателя – требование экономичности. «Насколько мне известно, работа над таким двигателем в России пока не ведется. А без двигателя говорить о перспективе появления сверхзвукового пассажирского самолета в ближайшие десять лет не приходится», – считает Гусаров.

    Эксперт пояснил, что двигатели, которые устанавливались на Ту-144 и на британо-французский сверхзвуковой пассажирский самолет «Конкорд», обладали очень высоким расходом топлива. Возможно, новые разработки будут использовать водородные или атомные технологии.

    «Этот полет был быстрый, но очень дорогой. Билеты на «Конкорд» в экономклассе продавались по цене бизнес-класса, что делало самолет рентабельным. Когда мы сможем решить эти задачи, тогда наступит эра сверхзвуковой гражданской авиации. Преимущества получит та страна, у которой будут эти наработки, когда такой самолет понадобится рынку. Такую задачу может решить только сверхдержава. У России есть все основания считать себя таковой», – подытожил Гусаров.

    Ранее в среду министр транспорта России Виталий Савельев сказал, что Россия с ее просторами не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации. Он напомнил, что у страны есть опыт таких разработок – Ту-144 «опередил свое время». По его словам, сегодня для создания такого лайнера на новой технологической базе у России есть наработки.

    Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости создания сверхзвукового пассажирского самолета. «Нам сейчас нужно вернуться к сверхзвуковому пассажирскому движению. Надо об этом подумать», – говорил президент в 2019 году на встрече с представителями общественности в Казани, которая славится своим авиапромышленным комплексом.

    Президент напомнил о модернизации в Казани сверхзвукового ракетоносца Ту-160 для вооруженных сил. «Работает все как часы. Так почему не создать и сверхзвуковой пассажирский самолет?» – отмечал Путин.

    О том, что в России начались разработки гражданского сверхзвукового авиалайнера, стало известно в 2018 году. Как сообщали в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в работе над проектом могут быть использованы технологии, примененные в Ту-160.

    Первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 был разработан в 1960-е годы конструкторским бюро Андрея Туполева (ныне ОАО «Туполев», входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации). Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1975 году и завершилась в 1978-м.

    3 июня 1973 года на авиасалоне в Ле-Бурже самолет выполнял показательный полет и внезапно перешел в пике, а через несколько секунд рассыпался в воздухе. Горящие обломки рухнули на землю. Погибли все, кто находился на борту.

    Самолеты Ту-144 были сняты с пассажирских рейсов из-за малой экономичности. Максимальная дальность полета достигала 4 тыс. километров и требовались запасные аэродромы для дозаправки. Последний полет был совершен в июне 1999 года.

    Вторым в истории сверхзвуковым пассажирским самолетом был «Конкорд», который эксплуатировался с 1976 по 2003 год. В июле 2000 года «Конкорд» разбился под Парижем. Это была единственная катастрофа этого самолета, но она положила конец эре пассажирской сверхзвуковой авиации.

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    16 ноября 2023, 01:43
    Замдекана журфака МГИМО Юрия Кобаладзе уволили после лекции Урганта

    Замдекана журфака МГИМО Юрия Кобаладзе уволили после приглашения на лекцию телеведущего Ивана Урганта

    Замдекана журфака МГИМО Юрия Кобаладзе уволили после лекции Урганта
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Заместителя декана факультета международной журналистики Московского государственного института международных отношений (МГИМО), профессора Юрия Кобаладзе уволили после приглашения на лекцию телеведущего Ивана Урганта, сообщили СМИ.

    Как сообщает «Газета.Ru», об увольнении преподавателя рассказали студенты МГИМО. В материале сообщается, что встреча с Ургантом состоялась месяц назад. Ее темой было налаживание личных связей в медиапространстве.

    На сайте МГИМО на странице Кобаладзе указано, что в период с 2014 по 2023 годы он являлся заместителем декана факультета международной журналистики, профессором кафедры международной журналистики.

    Ургант прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале, сравнив произошедшее с водевилем.

    Напомним, в середине октября Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена по приглашению журналиста и профессора университета Юрия Кобаладзе.

    В деканате и ректорате МГИМО заявили, что узнали об участии Урганта в творческой встрече в вузе из интернета и были удивлены, ведь к преподаванию это отношения не имеет.

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    15 ноября 2023, 15:43
    Россияне столкнулись с блокировкой из-за рубежа ввезенных по параллельному импорту машин
    Россияне столкнулись с блокировкой из-за рубежа ввезенных по параллельному импорту машин
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владельцы европейских автомобилей, в том числе BMW, Mercedes и Renault, ввезенных в Россию по параллельному импорту, столкнулись с их блокировками.

    Из-за санкций многие автоконцерны отключили диагностическое оборудование и программное обеспечение, попытки подключиться к несертифицированному диагностическому оборудованию приводят к блокировке ввезенных по параллельному импорту иномарок, передают «Известия» со ссылкой на источники в крупных дилерских центрах и станциях техобслуживания.

    «Новые машины при обслуживании в несертифицированных сервисах превращаются в «кирпич» и стоят «мертвым колом» в гаражах. К нам обращаются такие пострадавшие», – рассказал собеседник издания.

    Когда диагностическое оборудование подключается к автомобилю, происходит обмен информацией с сервером автоконцерна, и в случае несовпадения информации автомобиль блокируется, поясняет издание. Чаще с блокировками сталкиваются автовладельцы, пользующиеся услугами «гаражных» СТО, где сертифицированное оборудование отсутствует.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что станет с авторынком России в связи с уходом западных производителей.

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    15 ноября 2023, 17:15
    Польский генерал заявил о «синдроме опущенных рук» в ВСУ

    Польский генерал Пацек: Украинские солдаты начали опускать руки из-за затягивания конфликта

    Польский генерал заявил о «синдроме опущенных рук» в ВСУ
    @ Dmytro Smolienko/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается «синдром опущенных рук» на фоне усталости от конфликта, заявил польский генерал-майор в отставке Богуслав Пацек.

    В беседе с ТОК FM Пацек заявил, что по мере затягивания конфликта украинские военнослужащие начинают опускать руки, передает РИА «Новости».

    По словам генерала, на сегодняшний день Украина находится в тяжелом положении из-за больших потерь, обусловленных низким уровнем подготовки военных и нехваткой боеприпасов. Он также добавил, что фокус внимания Запада сместился на Ближний Восток, и указал на раскол между украинским лидером Владимиром Зеленским и его генералами.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский поспорил с главкомом ВСУ Валерием Залужным о «тупике на фронте».

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    16 ноября 2023, 06:55
    Байден после китайско-американских переговоров назвал Си Цзиньпина диктатором

    Президент США Байден по итогам китайско-американских переговоров в Калифорнии назвал лидера КНР Си Цзиньпина диктатором

    Байден после китайско-американских переговоров назвал Си Цзиньпина диктатором
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден по итогам китайско-американских переговоров на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско вновь выступил с утверждением о том, что председателя КНР Си Цзиньпина можно считать диктатором.

    По итогам переговоров с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско Байдена попросили уточнить, по-прежнему ли он считает китайского лидера диктатором, передает ТАСС.

    «Ну послушайте, он им является», – ответил Байден.

    Глава Белого дома пояснил, что считает Си Цзиньпина диктатором, потому что он руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от американской.

    Напомним, переговоры Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско с участием делегаций двух стран продолжались меньше 2,5 часов.

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    15 ноября 2023, 18:44
    Медведев: Поддержка Америкой отвязавшегося «сукиного сына» из Киева близится к концу
    Медведев: Поддержка Америкой отвязавшегося «сукиного сына» из Киева близится к концу
    @ Eric Lalmand/Belga News Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США с легкостью предают своих союзников, когда те становятся бесполезными, такая судьба ждет и Украину, считает зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Американские законодатели срывают финансирование военных расходов Израиля и Украины на этот год. Причины технические и… не вполне технические. Понятно, что в новом году все возобновят. Однако – важный симптом развития болезни», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    «Если история с Израилем очевидно техническая, ибо эта страна для Конгресса США важнее собственной, то с украинским режимом все сложнее. Как неоднократно отмечалось в этом канале, Америка с легкостью предает «своих сукиных сынов», когда те становятся бесполезными», – добавил он.

    Медведев упомянул фразу, приписываемую Франклину Рузвельту о никарагуанском диктаторе Анастасио Сомосе о том, что тот, «может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын». Сомоса пользовался поддержкой США, хотя и установил в Никарагуа жесткий авторитарный режим. Был впоследствии свергнут.

    Медведев отметил, что Украина дорого обходится США, при этом Киев разворовывает выделяемые ему средства, а украинская армия не может достичь успехов на фронте. Эти факторы, а также обострение ближневосточного конфликта приближают конец поддержки киевского режима американской стороной, считает политик.

    «Короче, поддержка отвязавшегося «сукиного сына» близится к неизбежному концу. Конечно, не одномоментно. Будут еще и немалые деньги, и шизоидные заклинания о демократии, и бравурные уверения в грядущей победе на земле, и лживые убеждения в союзничестве на все времена и прочая и прочая. Но ситуация ясна: время отправляться в небытие для очередного американского «своего сукина сына» приходит», – отметил зампредседателя Совбеза .

    «Проблема в том, что бандеровский сукин сын так и не понял того, кто он», –  заключил Медведев

    Ранее Палата представителей США приняла проект финансирования без помощи Украине.

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    15 ноября 2023, 21:35
    Захарова: Ситуация с брошенной в Мексике россиянкой является примером расчеловечивания
    Захарова: Ситуация с брошенной в Мексике россиянкой является примером расчеловечивания
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с россиянкой, оставленной детьми в Мексике.

    По мнению Захаровой, ситуация с 73-летней гражданкой России, которую переехавшие в США дети оставили в Мексике на попечение российских дипломатов, является примером расчеловечивания, передает ТАСС.

    Представитель дипведомства отметила оперативную работу сотрудников посольства и ассоциации российских соотечественников, благодаря чему женщина вернулась домой.

    «Были приложены все усилия, позволившие пожилой женщине благополучно совершить долгий трансатлантический перелет обратно на родину», – сказала она.

    Ранее российский консул в Мексике Александр Иващенко сообщил, что 73-летнюю россиянку, оставленную сыном и его женой-украинкой в Мексике, отправили в Москву.

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    16 ноября 2023, 10:57
    Экс-командующий армией ВВС России найден мертвым

    Экс-командующий 6-й армией ВВС России Свиридов обнаружен мертвым

    Экс-командующий армией ВВС России найден мертвым
    @ eurasian-defence.ru

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-командующий 6-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны России Владимир Свиридов и его супруга Татьяна обнаружены мертвыми в их доме в Ставропольском крае.

    Известно, что супругов обнаружили 15 ноября, хотя, по предварительным данным, 68-летний мужчина и 72-летняя женщина скончались около недели назад, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    Уточняется, что в доме Свиридова были проведены замеры сотрудниками газовой службы в Ставропольском крае, однако превышение допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.

    Напомним, генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов занимал пост командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ в период с 2005 по 2009 год.

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    15 ноября 2023, 21:59
    Борца с русским языком экс-депутата Верховной рады Фарион уволили из Львовского политеха
    Борца с русским языком экс-депутата Верховной рады Фарион уволили из Львовского политеха
    @ Павел Паламарчук/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион уволена с должности профессора кафедры украинского языка Национального университета «Львовская политехника», сообщают украинские СМИ.

    По информации «Обозревателя», Фарион уволена по статье «Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы».

    Сообщается, что проект приказа об увольнении Фарион был внесен ректором университета 15 ноября и согласован проректорами и главным бухгалтером.

    Ранее Фарион заявила, что не считает членов нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), не говорящих на украинском, украинцами. СБУ возбудила дело против Фарион за слова о русскоязычных солдатах ВСУ.

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    15 ноября 2023, 21:19
    Журналисты раскритиковали возможный 14-летний срок для Баязитовой
    Журналисты раскритиковали возможный 14-летний срок для Баязитовой
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запрошенный прокурором срок в 14 лет для журналистки Александры Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка, вызвал волну критики в журналистском сообществе.

    «А чего не пожизненное?» – задался вопросом депутат Госдумы, журналист Евгений Попов. «Интересно еще, что об этом думает «потерпевший» банкир? Не велика ли цена за «блок на негатив»?» – написал он в своем Telegram-канале.

    «Баязитова, напомню, больна. Вину не признает. А если и виновна (установит суд), 14 лет для нее равно пожизненное», – подчеркнул Попов.

    Журналист Андрей Медведев назвал такой возможный срок «омерзительным». «За убийство дают меньше. За торговлю наркотиками. А тут «за блок на негатив», который то ли был, то ли не был», – говорится в сообщении в Telegram-канале Медведева. Он отметил, что члены банды курганских киллеров получили меньшие сроки. Он также упомянул соучастников убийства Дарьи Дугиной, приговоренных на прошлой неделе к шести и двум годам колонии.

    «Очень надеюсь на то, что суд все же проявит благоразумие. И очень внимательно отнесется к принятию решения по делу. И приговору», – добавил он.

    Бывшая журналистка Life.ru и администратор Telegram-канала «Адские бабки» Александра Баязитова и пиарщица Ольга Архарова обвиняются в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова за неразмещение негативной информации в Telegram-каналах. Уголовное дело было возбуждено по заявлению Ушакова. В среду гособвинение попросило приговорить Баязитову и Архарову к 14 и 13 годам колонии соответственно.

    Ранее Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала зверским запрошенный прокурором срок для Баязитовой.

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    16 ноября 2023, 05:59
    Зеленский призвал завершить конфликт с Россией без заморозки

    Президент Украины Зеленский: Конфликт с Россией необходимо завершить, а не замораживать

    Зеленский призвал завершить конфликт с Россией без заморозки
    @ James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Украина не может позволить себе «заморозку» конфликта с Россией, его необходимо завершить, выразил мнение украинский президент Владимир Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ.

    Зеленский заявил, что даже замороженный конфликт будет означать потери для Украины, которые будут сохраняться долгое время, и возможность возобновления конфликта в любое время, передает ТАСС.

    «Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то – нет, но оно необходимо», – добавил он.

    В то же время Зеленский отметил, что хотел бы видеть завершение конфликта на украинских условиях.

    Возвращаясь к теме заморозки конфликта, Зеленский добавил, что «мы не можем себе позволить, как бы нам сложно ни было, даже такой мысли».

    Запись встречи размещена на странице Зеленского в соцсети Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

    Ранее глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов предложил «вьетнамский» сценарий завершения украинского конфликта.

    Коментарии (23)
    15 ноября 2023, 14:28
    Кремль: У МОК нет монополии на спортивный мир

    Представитель Кремля Песков заявил, что у МОК нет монополии на спортивный мир

    Кремль: У МОК нет монополии на спортивный мир
    @ Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спортивные соревнования могут проходить и без участия Международного олимпийского комитета (МОК), заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в контексте предостережения МОК национальных олимпийских комитетов от участия в Играх дружбы.

    По его словам, в аббревиатуре МОК буква М не означает монополию на спортивный мир, так как спортивный мир гораздо более многогранен и охватывает огромное количество стран, передает ТАСС.

    Песков добавил, что форматы проведения соревнований могут быть разные, их могут инициировать разные страны – это может происходить и вне контекста МОК.

    Кроме того, представитель Кремля отметил, что Москва продолжит контакты с МОК, хотя не согласна с позицией по российским спортсменам.

    «Мы категорически не согласны с той линией, которую МОК сейчас занял в отношении наших спортсменов в контексте олимпийских перспектив», – указал пресс-секретарь президента.

    «Безусловно будем продолжать наши контакты с МОК, несмотря ни на что», – резюмировал Песков.

    Ранее МОК предостерег национальные олимпийские комитеты (НОК) от участия в Играх дружбы, отметив, что это нарушило бы рекомендации по санкциям в отношении российского спорта.

    Президент Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве. Глава Минспорта России Олег Матыцин заявил, что часть программы Игр дружбы может быть проведена в Минске, инициативу предложат лидеру России Владимиру Путину и его белорусскому коллеге Александру Лукашенко.

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    15 ноября 2023, 13:08
    Эксперт: Перехват оружия в Оманском заливе может дорого обойтись военным базам США

    Политолог Ткаченко: Перехват оружия в Оманском заливе может дорого обойтись военным базам США

    Эксперт: Перехват оружия в Оманском заливе может дорого обойтись военным базам США
    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    США грубо нарушают международное право, поставляя конфискованное у Йемена оружие Украине. Но надо учитывать, что американцы участвуют во многих конфликтах по всему миру. И если у их противников появится оружие от третьих стран, Россия может просто закрыть на это глаза, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Москва предупредила Вашингтон о серьезных последствиях за перехват оружия в Оманском заливе и отправку его на Украину.

    «Поставки оружия для Йемена являются незаконными и поэтому должны конфисковаться. Однако, согласно нормам международного права, это необходимо делать в портах, а не в нейтральных водах», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Кроме того, конфискат должен быть уничтожен. Передавая его Украине, США грубо нарушают международное право. По этой логике они могут отнимать грузы и у других стран, а затем отправлять третьей стороне. Все это серьезно не устраивает Россию», – подчеркивает эксперт.

    «На фоне этого Москва могла бы активно поднимать данную проблематику на всех доступных международных площадках. Также необходимо освещать ситуацию в СМИ, чтобы международное сообщество знало о происходящем», – отмечает он.

    Кроме того, собеседник напомнил, что американцы участвуют «во многих конфликтах по всему миру». Политолог также не исключает, что на фоне дисбаланса в вопросе контроля вооружений у противников Вашингтона может появиться оружие от третьих стран, что рискует серьезно отразиться на безопасности баз США. И тогда Москва, считает эксперт, может просто не придать этому значение.

    Ранее в России предупредили США о неприемлемости перехвата в Оманском заливе оружия, идущего в Йемен, и его передачи ВСУ. Об этом сообщил представитель РФ при ООН Дмитрий Полянский. В ходе заседания Совбеза он подчеркнул, что данные действия нельзя оправдать провальной для ВСУ ситуацией на фронте.

    Дипломат отметил, что если эти шаги будут продолжаться, то происходящее обернется «самыми серьезными последствиями» для властей США. Он также добавил, что действия американской стороны нарушают положения не только профильных резолюций Совбеза по Йемену, но также и нормы международного права.

    Политику Вашингтона он назвал особо циничной, особенно на фоне попыток Штатов использовать санкции в отношении Саны для продвижения «узкокорыстных задач», которые «весьма далеки от достижения мира в этой многострадальной стране».

    Напомним, в начале октября стало известно, что США передадут Украине тысячи единиц перехваченного по пути в Йемен иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности ВСУ, ожидающих дополнительные средства и снаряжение. В конфискации принимали участие военные Штатов и Франции.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как США переводят Украину на краденое оружие.

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    15 ноября 2023, 14:12
    Сальдо: Российские военные устроили подразделениям ВСУ в Крынках «огненный ад»

    Сальдо: Российские военные заблокировали подразделения ВСУ в Херсонской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России заблокировали переправившиеся на левый берег Днепра подразделения украинской армии в селе Крынки Херсонской области.

    «Противник заблокирован в Крынках, ему устроен огненный ад: по нему летят бомбы, ракеты, боеприпасы тяжелых огнеметных систем, артиллерийские снаряды, беспилотники», – сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС. По информации главы региона, за последние два-три дня Вооруженные силы Украины потеряли порядка сотни военных.

    Сальдо также заявил о провале планов ВСУ захватить Алешки и Новую Каховку, несмотря на долгую подготовку под руководством инструкторов НАТО и использование лучшей военной и радиоэлектронной техники, военных и наемников. Он добавил, что, по данным разведки, киевский режим намеревался к 1 ноября захватить Алёшки, к 15 ноября – Новую Каховку, к 1 декабря – Чаплинку, к 15 декабря – Геническ.

    Ранее силы России отбили контратаки ВСУ у Урожайного.

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