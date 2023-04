ФСБ задержала в Белгородской области пытавшегося уехать воевать на стороне ВСУ мужчину Чехия ввела санкции против патриарха Кирилла Правительство Чехии внесло в национальный санкционный список патриарха Кирилла 26 апреля 2023, 16:29 Текст: Вера Басилая

Правительство Чехии одобрило внесение в национальный санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла за поддержку специальной военной операции на Украине. Глава РПЦ стал первым и единственным фигурантом нового санкционного списка, который разрешили сформировать еще в январе. Теперь патриарху запрещено въезжать в Чехию, также будет заморожено его имущество, если оно есть в республике, передает ТАСС. Напомним, в январе в стране вступил в силу национальный закон Магнитского, на основе которого составляется санкционный список. Ранее Австралия ввела санкции против вице-премьеров России и патриарха Кирилла. В Конгрессе США захотели вернуть Украину к границам 1991 года Yahoo News: В Палате представителей США потребовали завершить конфликт на Украине возвращением к границам 1991 года

Конгрессмены от Республиканской и Демократической партий в Палате представителей США готовят законопроект, требующий добиться завершения конфликта на Украине возвращением к границам 1991 года, сообщает портал Yahoo News. Как ожидается, соответствующая резолюция будет представлена во вторник и сначала должна будет быть рассмотрена Комитетом по международным делам Палаты представителей США. По имеющейся у портала информации, в резолюции содержится требование подчеркнуть, что США хотят видеть победу Украины «против вторжения» и восстановления в международно-признанных границах 1991 года. Авторы законопроекта, демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон, также призывают включить Украины в НАТО и требовать от Москвы выплатить компенсации Киеву, передает РИА «Новости». Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решаемые на Украине задачи касаются прежде всего обеспечения безопасности нашей страны и недопущения дискриминации и истребления украинским режимом русских. Украинский генерал объяснил большие потери ВСУ в Артемовске Генерал ВСУ Кривонос объяснил большие потери украинских военных в Артемовске неподготовленностью города к обороне 26 апреля 2023, 01:57 Текст: Антон Никитин

Украинские военнослужащие несут большие потери в Артемовске (украинское название – Бахмут) из-за неподготовленности города к обороне по вине военного руководства страны, заявил бывший заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Сергей Кривонос. Кривонос заявил в интервью Пятому каналу, что Вооруженные силы Украины платят страшную цену за этот город из-за того, что некоторые допустили ошибки и не подготовили город к нужной обороне. По его словам, к обороне нужно было готовить не просто подходы к городу, но и сам город. Генерал выразил уверенность, что этого качественно сделано не было, а сейчас эти проблемы способствуют тому, что ВСУ несут достаточно большие потери, передает ТАСС. Кривонос добавил, что Вооруженным силам Украины следовало покинуть Артемовск еще в феврале, а в данный момент их положение ухудшается ввиду невозможности навязать собственную инициативу. Он также отметил, что на Украине остаются большие проблемы с подготовкой мобилизованных солдат. Накануне Минобороны России сообщило, что ВДВ и авиация пресекли попытку Вооруженных сил Украины перебросить к Артемовску резервы, за западную часть города ведутся интенсивные бои, ВСУ несут большие потери. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об успешном «перемалывании» подразделений ВСУ в Артемовске. Новости СМИ2 В Киеве заявили о «праве» Украины уничтожать все в Крыму и Донбассе Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о праве Украины уничтожать все в Крыму и Донбассе

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с утверждением, что Украина якобы «имеет право» уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Подоляк заявил, что у Киева другие приоритетные цели, которые гарантируется Украине международным правом. Он выступил с утверждением, что юридически Украина имеет право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской (ЛНР), Донецкой (ДНР), Запорожской и Херсонской областей, передает РИА «Новости». Напомним, в начале апреля советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил о планах Киева захватить Крым и искоренить на полуострове все русское. В связи с этим высказыванием в МИД России назвали власти Украины нацистами. Дробницкий: США готовятся превратить Тайвань во вторую Украину Дробницкий: США применят уроки украинского кризиса на Тайване

СВО наглядно показала Штатам трудности выстраивания логистики и обеспечения союзника боеприпасами. Тем не менее опыт противостояния с Россией признан удачным – а значит, Вашингтон готовится к обострению с Пекином. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США заявили, что боевые действия на Украине преподают Штатам «ценные уроки» на случай конфликта с Китаем. «США осознанно используют Украину в качестве испытательного полигона перед более масштабным конфликтом с Китаем. Действительно, Вашингтон испытывает некоторые сложности, связанные с поддержкой офиса Зеленского, однако в целом опыт текущего кризиса признан в Белом доме и Пентагоне успешным», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «Даже те ошибки, которые были допущены американцами в ходе СВО, записываются в плюс, потому что они дают возможность отточить практику поддержки союзников. К тому же многие проблемы было невозможно предугадать. В частности, никто не ожидал, что конфликт подобной интенсивности потребует столь большого числа боеприпасов», – отмечает эксперт. «Конечно, это заставляет Вашингтон несколько пересмотреть имеющиеся практики военного производства. Возможно, предпринимателей обеспечат более долгосрочными контрактами, будут стараться субсидировать данную отрасль. Однако конфликт наглядно продемонстрировал, что проблемы затрагивают и логистическую сферу», – подчеркивает собеседник. «Здесь, конечно, Украину в качестве «урока» использовать сложнее. Большинство военной помощи ВСУ получают через сухопутные коридоры. Однако с Тайванем повторить подобное не получится. Это остров – а значит, бремя логистики полностью примет на себя морской транспорт, и учитывая, что в войнах все идет не по плану, подготовиться к подобному трудно», – акцентирует Дробницкий. «Более того, тайваньский конфликт стал бы во многом спасением для США. В Штатах назревает экономический кризис, доллар постепенно теряет глобальную гегемонию, и оттягивать столкновение с Китаем уже практически невозможно», – отмечает эксперт. «Тем не менее Пекин сохраняет надежды на мирное урегулирование. Скоро на Тайване пройдут выборы, где может победить партия Гоминьдан, которая не против интеграции в КНР по пути Гонконга. Подобный вариант абсолютно не устраивает Вашингтон, поэтому он всячески подталкивает Китай к агрессивному пути решения вопроса», – резюмирует Дробницкий. Ранее замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что боевые действия на Украине преподают Штатам «ценные уроки» на случай потенциального конфликта с Китаем. Об этом сообщает издание Bloomberg. По ее словам, Вашингтону предстоит проделать много работы от более тщательного продумывания логистики вооружений до инноваций в космосе. Как отмечает Хикс, в настоящий момент США работают над улучшением собственной промышленной базы, которая испытывала определенные трудности последние 60 лет. В частности, многие подрядчики до сих пор опасаются наращивать выпуск боеприпасов, так как считают, что правительство перестанет их закупать через несколько лет. Вместе с тем Хикс подчеркнула, что СВО продемонстрировала способность Штатов поддерживать конструктивный диалог с союзниками. Она отметила ценность кооперации экономических действий и сотрудничества в сфере разведки. Однако, по ее мнению, для США крайне важно сконцентрироваться на противостоянии с КНР. «Мы сосредоточены на том, чтобы руководство Китая каждый день просыпалось и говорило: сегодня не день для начала агрессии, угрожающей интересам США. Это наша цель на 2027, 2035 и 2045 годы», – прокомментировала Хикс данные, согласно которым Пекин планирует начать вторжение на Тайвань через четыре года. Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как украинский кризис обнажил проблемы западного ВПК. Новости СМИ2 Сенатор Ковитиди: Офис Зеленского подталкивает территории Украины к вхождению в состав России Сенатор Ковитиди: Офис Зеленского подталкивает территории Украины к вхождению в состав России

Чем больше неадекватных и бесчеловечных заявлений прозвучит из уст украинских чиновников, тем больше территорий, подконтрольных ВСУ, захотят войти в состав России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала сенатор Ольга Ковитиди. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина имеет «право» уничтожать все в Крыму и Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях. «Слова Подоляка в очередной раз свидетельствуют о неадекватности украинской власти. Я убеждена, что чем больше прозвучит таких террористических и бесчеловечных заявлений, тем больше территорий, подконтрольных ВСУ, будут заявлять о своем желании присоединиться к России. Ведь для нашего государства жизнь и здоровье людей является самой большей ценностью», – сказала член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди. «Я бы рекомендовала украинской власти переосмыслить происходящие события и изменить вектор своей государственной политики, если они хоть сколько-нибудь дорожат своими гражданами. Мир с Россией – это сохранение жизни и здоровья тех людей, которых они сегодня отправляют на заведомую смерть», – отметила она. По ее словам, «на Украине должны понять, что спецоперация будет доведена до логического завершения». При этом «нежелание стран Запада осознать это и настраивание властей Украины в такой же парадигме создает дополнительные угрозы для всей системы европейской безопасности и лишь затягивает конфликт». Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк выступил с утверждением, что Украина якобы «имеет право» уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Напомним, в начале апреля Подоляк заявил о планах Украины захватить Крым и искоренить на полуострове все русское. По его словам, ВСУ «захватят» Крым за короткое по историческим меркам время – пять-шесть месяцев. «Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный», – заявил Подоляк в интервью «Радио Свобода*» (признано иностранным агентом). По его мнению, «война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины». Война, заявил Подоляк, будет идти за право существования демократического мира в рамках международного права, а территория – это только один из элементов. Советник офиса Владимира Зеленского добавил, что после «захвата» Крыма Украина снесет Крымский мост. В связи с этим высказыванием в МИД России назвали власти Украины нацистами. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале написала: «И ведь до 2022 года они делали то же самое, а Запад одобрительно кивал и свозил им оружие». Си Цзиньпин предупредил Зеленского об отсутствии победителей в ядерной войне

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в ядерной войне не может быть победителей, и призвал обе стороны к сдержанности, сообщило Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин в разговоре с Зеленским призвал обе стороны сохранять хладнокровие и быть сдержанными, ведь в ядерной войне нет победителей, а также предложил, что нужно подлинно взглянуть на проблему, исходя из собственного будущего, а также всего человечества, передает ТАСС. В китайском МИД сообщили, что председатель КНР заявил Зеленскому, что украинский кризис сильно повлиял на международную обстановку, и что Китай стоит на стороне мира по вопросу Украины. Ранее стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Новости СМИ2 Минобороны: ВСУ в Артемовске потеряли за сутки до 300 военнослужащих и наемников

Ударами армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям противника возле Двуречной, Тимковки, Кисловки и Каменки Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 40 военнослужащих, бронемашина и два автомобиля, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Рядом с Новоселовским Луганской народной республики (ЛНР), Масютовкой и Крахмальным Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника под Макеевкой, Невским, Червоной Дибровой ЛНР и Северском Донецкой народной республики (ДНР). У Торского ДНР и Червонопоповки ЛНР уничтожены две украинские ДРГ. Потери противника за минувшие сутки составили порядка 65 военнослужащих, бронемашина, гаубица Д-20 и самоходная артустановка «Акация», отчитались в Минобороны. На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение подразделений ВСУ и наемников в западной части Артемовска. Подразделения ВДВ и Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовиков и пресекали попытки подразделений ВСУ контратаковать на северном и южном флангах. Недалеко от Артемовского, Богдановки и Красного ДНР ударами авиации Южной группировки войск нанесено поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 5-й штурмовой бригад ВСУ. В течение прошедших суток авиацией в этом районе было совершено четыре вылета самолетов. Артиллерией группировки выполнены 59 огневых задач, перечислили в Минобороны. За сутки потери противника на этом направлении составили до 300 военнослужащих и наемников, две машины пехоты, четыре бронемашины, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», самоходная артустановка «Акация», а также британская гаубица L118. Кроме того, возле Выемки ДНР уничтожен склад боеприпасов ВСУ. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Угледаром ДНР, Малой Токмачки Запорожской области и Пятихатки Херсонской области, сообщил Конашенков. Недалеко от Сладкого и Шевченко ДНР пресечены действия двух украинских ДРГ. За сутки последние сутки потери противника на этих направлениях составили до 25 военнослужащих, бронемашина, а также гаубица Д-30. В районах пунктов Шевченко и Доброволье ДНР ликвидированы склады боеприпасов 108-й бригады теробороны и 72-й механизированной бригады ВСУ. На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены до 30 военнослужащих и американская артсистема М777. Возле Львово Херсонской области уничтожена украинская РЛС контрбатарейной борьбы «Зоопарк», отчитались в Минобороны. Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 93 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах. В районе острова Великий Херсонской области поражены два командно-наблюдательных пункта сил спецопераций ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве. Военкоры показали последний путь снабжения ВСУ в Артемовске 26 апреля 2023, 10:32 Текст: Александра Юдина

Военные корреспонденты показали последний оставшийся путь снабжения украинских военных в Артемовске, по которому доставляют боеприпасы и вывозят раненых. В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликовано видео, на котором показана проселочная дорога. Отмечается, что путь находится под огнем российской артиллерии, ВСУ с трудом доставляют по ней боеприпасы и вывозят раненых. Ранее экс-заместитель командующего Силами спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос заявил, что украинские военнослужащие несут большие потери в Артемовске из-за неподготовленности города к обороне по вине военного руководства страны. До этого Минобороны России сообщило, что ВДВ и авиация пресекли попытку Вооруженных сил Украины перебросить к Артемовску резервы, за западную часть города ведутся интенсивные бои, ВСУ несут большие потери. Новости СМИ2 Лавров: Россия на Украине спасает русских от истребления Глава МИД РФ Лавров: Решаемые Россией на Украине задачи касаются недопущения истребления украинским режимом русских 25 апреля 2023, 22:25 Текст: Антон Никитин

Решаемые Россией на Украине задачи касаются прежде всего обеспечения безопасности нашей страны и недопущения дискриминации и истребления украинским режимом русских, которые столетиями жили по соседству с нами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В ответ на вопрос о том, ждет ли глава МИД России мира на Украине в этом году, Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства РФ в Совете Безопасности ООН заявил, что ему платят не за надежды и ожидания, передает ТАСС. Как подчеркнул министр, российские силы должны решать конкретные задачи, которые сейчас касаются прежде всего обеспечения безопасности нашей страны и недопущения того, чтобы русских, которые столетиями жили по соседству с нами, украинский режим подвергал дискриминации и истреблению, физическому в том числе, как они публично заявляют из уст официальных деятелей. Ранее Лавров заявил об отсутствии графика по украинскому вопросу. Марочко: Тягачи из стран НАТО не справляются с непогодой в зоне спецоперации Подполковник Марочко: Тягачи из стран НАТО не справляются с непогодой в зоне спецоперации 26 апреля 2023, 08:46 Текст: Александра Юдина

Поставленная странами НАТО для ВСУ военная техника не справляется с непогодой в зоне спецоперации, украинские бойцы пытаются использовать советские тягачи для эвакуации, сообщил подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Согласно данным российской разведки, ВСУ делают шаги для приобретения советских легких бронированных многоцелевых транспортеров-тягачей из-за того, что в зоне СВО не хватает качественной техники, передает ТАСС. Также офицер заметил, что медперсонал прямо на месте пытается договориться с офицерами других подразделений для обмена техникой или просит выделить им многоцелевые тягачи хотя бы на время распутицы на дорогах. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что западная техника, обещанная Киеву, еще не прибыла массово не только на линию фронта, но и на территорию самой Украины. Новости СМИ2 Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Херсонской области

Средствами ПВО возле Велетенского Херсонской области сбит Су-25 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, перехвачены 16 снарядов РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. За последние сутки уничтожены 12 украинских беспилотников рядом с пунктами Новоандреевка, Водяное, Ольгинка Донецкой народной республики (ДНР), Грозовое, Червоноармейское Запорожской области, Казачьи Лагери, Обрывка, Пролетарка Херсонской области, Кременная и Рубежное Луганской народной республики (ЛНР), отчитались в Минобороны. С начала проведения спецоперации уничтожены 412 самолетов, 228 вертолетов, 3861 беспилотник, 415 ЗРК, 8858 танков и других бронемашин, 1094 машины РСЗО, 4663 орудия полевой артиллерии, а также 9777 единиц автомобильной спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве. На Балканах обвинили Запад в стремлении разрушить Республику Сербскую Президент Республики Сербской Додик заявил о стремлении Запада разрушить этот энтитет Боснии и Герцеговины 26 апреля 2023, 06:59 Текст: Антон Никитин

Запад пытается уничтожить Республику Сербскую (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) путем централизации БиГ, тем самым нарушая Дейтонские соглашения, заявил президент Республики Сербской Милорад Додик. Додик заявил в интервью программе «Око» сербского национального телевидения РТС, что политика Запада подразумевает полную централизацию Боснии и Герцеговины, не уважая реальный статус, который был подтвержден Дейтонским соглашением. Политик выразил уверенность, что Запад достраивает этот статус до того, чтобы Республика Сербская потеряла смысл существовать. Он подчеркнул, что Запада изначально делал все, чтобы разрушить Республику Сербскую и достроить Боснию и Герцеговину, передает ТАСС. В ноябре минувшего года президент Республики Сербской Додик заявил об отказе от вступления в НАТО и стремлении сотрудничать с Россией, Китаем и США. Новости СМИ2 На купянском направлении уничтожены две группы диверсантов ВСУ Минобороны: Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили на купянском направлении две группы диверсантов ВСУ 26 апреля 2023, 06:43 Текст: Антон Никитин

Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили две группы диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин. Как сообщили в Минобороны, в ходе боевых действий на купянском направлении военнослужащими группировки войск «Запад» за сутки вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника в районе населенных пунктов Синьковка и Новоселовское, сорваны три попытки ротации войск в районе сел Ивановка, Синьковка и Артемовка. По словам Якимкина, также в районе населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское огнем артиллерии были уничтожены четыре наблюдательных пункта противника, передает ТАСС. Кроме того, на купянском направлении вертолеты группировки войск «Запад» уничтожили взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) около села Чугуновка. Помимо этого, как сообщил офицер Якимкин, огнем орудий 2А65 «Мста-Б» под командованием командира батареи капитана Михаила Белоусова был уничтожен миномет и склад боеприпасов в районе населенных пунктов Плетеновка и Стельмаховка. Также средствами ПВО были уничтожены четыре украинских разведывательных беспилотных летательных аппарата «Фурия» и один «Пума». Напомним, в понедельник военнослужащие группировки войск «Запад» пресекли на Купянском направлении действия двух украинских ДРГ у поселков Новоселовское (ЛНР) и Синьковка (Харьковская область). Эксперт назвал несколько уровней защиты от дезинформации Политолог Данюк указал на проблемы в борьбе с дезинформацией

Запад обрушил всю информационную мощь на Россию, пытаясь фейками навязать нам однобокую картину мира. Поэтому борьба в информпространстве становится общенациональной задачей, сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Никита Данюк. Ранее Роскомнадзор рассказал об использовании искусственного интеллекта для борьбы с дезинформацией. «Борьба с дезинформацией – это проблема всего мира. Но для нас она особенно актуальна, потому что дезинформация может нести угрозу обществу. Более того, Запад специально ведет информационную войну против России, создавая угрозу нашей национальной безопасности», – пояснил Никита Данюк, член Общественной палаты РФ, первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСПИ) РУДН. «Есть несколько уровней защиты от дезинформации. Первый – это когда само общество через специально созданные организации занимается мониторингом, разоблачением и публикацией данных по фейкам. В том числе это касается работы с наименее защищенными социальными группами, особенно с детьми и подростками», – сказал спикер. «С целью развития критического мышления и цифровой грамотности, мы в ИСПИ уже больше пяти лет проводим лекции, семинары, дискуссии, где на доступном для молодежи языке рассказываем, как работают технологии постправды и создания ложных нарративов», – отметил он. «Второй уровень – охрана информационного пространства государством. Для этого принимаются необходимые законы и введение ответственности за распространение фейков. Также государство должно бороться с дезинформацией на технологическом уровне – запускать системы распознания фейков, ставить заслоны от их появления в публичном пространстве. В целом борьба с дезинформацией – это общенациональная задача», – добавил собеседник. «В целом наша страна находится в сложном положении – вся информационная мощь США и ЕС обрушена на наше государство. Цель Запада – создать однобокую картину мира, где есть только одна правда, одни ценности. И основными площадками для распространения дезинформации, к сожалению, являются зарубежные социальные сети», – резюмировал аналитик. Напомним, во вторник были опубликованы итоги исследования Роскомнадзора, Главного радиочастотного центра, а также компаний Mindsmith и «Ростелеком» об использовании искусственного интеллекта (ИИ) для мониторинга Сети и обеспеч

Сотрудники УФСБ задержали в Белгородской области россиянина за попытку выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации, сейчас он находится под стражей, сообщили в ведомстве. Задержание пытавшегося выехать на территорию Украины россиянина проводилось совместно с пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, мужчина арестован, передает ТАСС. Ранее стало известно, что житель Севастополя, который в декабре был задержан за госизмену, планировал совершить теракт.