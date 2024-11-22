Зеленский объяснил депутатам Рады схему работы после появления «Орешника»

Tекст: Валерия Городецкая

В своем обращении Зеленский подчеркнул важность соблюдения рабочего режима, когда отсутствует сигнал воздушной тревоги, передает ТАСС.

«Если раздается сигнал воздушной тревоги, надо реагировать, беречь себя и идти в укрытие <…>. Но когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства – все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности от разведок, именно как информацию, а не разрешение на выходной», – отметил он.

Зеленский добавил, что это правило касается всех, начиная от Верховной рады и других структур власти до органов управления в областях и общинах. «Сирена звучит – идем в укрытие. Нет сирены – работаем и служим», – сказал он.

Напомним, власти Украины приняли решение временно ограничить работу ряда государственных органов в связи с вопросами безопасности, заседание Верховной рады было перенесено. Это произошло после того, как Россия в автоматическом режиме проинформировала США об испытаниях ракетной системы средней дальности «Орешник». Вашингтон поделился этой информацией с дипрредставительствами в Киеве и органами власти Украины.