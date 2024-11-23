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ВС России уничтожили на земле украинский МиГ-29
Уничтожен на земле самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты три французские управляемые авиабомбы Hammer, восемь американских снарядов РСЗО HIMARS и 59 беспилотников.
С начала спец операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 36559 беспилотников, 586 ЗРК, 19491 танк и другие бронемашины, 1492 боевые РСЗО, 18405 орудий полевой артиллерии и минометов, 28661 единица спецтехники, отчитались в Минобороны.
Ранее на этой неделе сообщалось, что ВС России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов и складам БПЛА ВСУ. А в начале недели российские войска поразили аэродромы и объекты энергетики для ВПК Украины.