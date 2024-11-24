Администрация Байдена решила не призывать к принятию Украины в НАТО из-за низких шансов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Администрация президента США Джо Байдена рассматривала возможность публичного призыва к приему Украины в НАТО, но отказалась от этой идеи, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. Основной причиной такого решения стала низкая вероятность успеха подобных призывов в краткосрочной перспективе. Эта мера была задумана как один из шагов в поддержку Украины до того, как Дональд Трамп вступит в должность президента США.

Вместо официального призыва к членству Украины в НАТО, Вашингтон планирует заключить ряд двусторонних соглашений по безопасности, чтобы предоставить Украине определенные гарантии. Однако, о каких именно гарантиях идет речь, агентство не уточняет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что страны НАТО полностью включились в конфликт на Украине и допустил возможность его эскалации, а в НАТО заявили, что помогают Киеву не из милосердия.