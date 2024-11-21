Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?2 комментария
В НАТО заявили, что помогают Киеву не из милосердия
Руге: НАТО помогает Украине из стратегических интересов, а не из милосердия
НАТО помогает Украине ради стратегических целей, а не из милосердия, заявил в интервью испанской газете El Mundo исполняющий обязанности заместителя генсекретаря альянса Борис Руге.
Руге заявил, что государства – члены НАТО оказывают поддержку Украине не из-за чувства милосердия, а ради собственных стратегических интересов, передает ТАСС .
По словам Руге, помощь направлена на то, чтобы Украина смогла действовать как суверенное и независимое государство.
«Мы должны продолжать поддерживать Украину», – заявил Руге.
Заместитель генерального секретаря также подчеркнул, что в настоящее время мир не становится более мирным и стабильным. Он добавил, что у НАТО есть сотни тысяч военнослужащих, готовых к развертыванию на восточном фланге альянса или в других местах в течение десяти дней.
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин указывал на неизбежность последствий для стран НАТО за поддержку дальнобойных ударов ВСУ по России.
Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, которая должна отрезвить НАТО в вопросах сдерживания и стратегического равновесия.