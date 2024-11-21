Руге: НАТО помогает Украине из стратегических интересов, а не из милосердия

Tекст: Вера Басилая

Руге заявил, что государства – члены НАТО оказывают поддержку Украине не из-за чувства милосердия, а ради собственных стратегических интересов, передает ТАСС .

По словам Руге, помощь направлена на то, чтобы Украина смогла действовать как суверенное и независимое государство.

«Мы должны продолжать поддерживать Украину», – заявил Руге.

Заместитель генерального секретаря также подчеркнул, что в настоящее время мир не становится более мирным и стабильным. Он добавил, что у НАТО есть сотни тысяч военнослужащих, готовых к развертыванию на восточном фланге альянса или в других местах в течение десяти дней.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин указывал на неизбежность последствий для стран НАТО за поддержку дальнобойных ударов ВСУ по России.

Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, которая должна отрезвить НАТО в вопросах сдерживания и стратегического равновесия.