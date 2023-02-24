Австралия ввела санкции против вице-премьеров РФ и патриарха Кирилла

Австралия ввела санкции против заместителей председателя правительства РФ, министров, губернаторов и патриарха Кирилла

Власти Австралии внесли в санкционный список заместителей председателя правительства России, министров, губернаторов, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщили в австралийском МВД.

В заявлении премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе сообщается, что правительство страны приняло решение ввести санкции против 90 российских граждан и 40 организаций, передает ТАСС.

Как уточнили в министерстве, в расширенный санкционный список в числе прочих включены Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, вице-премьеры РФ Александр Новак, Алексей Оверчук, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и Денис Мантуров, министр энергетики Николай Шульгинов, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава Минприроды Александр Козлов, министр просвещения Сергей Кравцов, глава МЧС Александр Куренков, министры культуры и здравоохранения Ольга Любимова и Михаил Мурашко. Кроме того, ограничения были введены в отношении членов Центральной избирательной комиссии РФ и ее руководителя Эллы Памфиловой.

Австралия включила в списки ряд российских губернаторов, руководителя Пограничной службы ФСБ Владимира Кулишова, директора ФСИН Аркадия Гостева, философа Александра Дугина, председателя Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Бориса Титова, генерального директора Первого канала Константина Эрнста и главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко.

В список организаций, в отношении которых были введены ограничения, помимо концерна «Калашников», АО «Адмиралтейские верфи», ПАО «Туполев» и АО «Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева», попали машино- и авиастроительные предприятия и конструкторские бюро, фонд «Сколково», компания «Сколтех», новостное агентство «Спутник», Дальневосточный банк и АО «Росэксимбанк».

Напомним, в начале октября минувшего года Австралия решила включить в санкции против РФ россиян из новых регионов.