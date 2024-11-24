Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.0 комментариев
Полиция Петербурга изъяла 48 тонн суррогатного алкоголя
Полиция Петербурга изъяла 48 тонн алкоголя и 400 тыс. сигарет из незаконного оборота
В Петербурге полиция изъяла около 48 тонн суррогатного алкоголя и свыше 400 тыс. сигарет в рамках рейда по выявлению контрафактной продукции, ликвидировав подпольные цеха и склады.
Как сообщает РИА «Новости», полиция Петербурга провела масштабный рейд по рынкам и складам города, в результате которого из незаконного оборота было изъято около 48 тонн суррогатного алкоголя. Также изъято более 400 тыс. сигарет, 10800 единиц электронных систем доставки никотина и порядка 50 тыс. миллилитров жидкостей для таких систем.
Рейд был направлен на выявление контрафактной алкогольной и табачной продукции, проверке подверглись преимущественно объекты, где ранее уже фиксировались случаи контрафакта. В список вошли Южный рынок, Калининская овощебаза и Апраксин двор.
В ходе рейда полиция ликвидировала подпольный цех по производству алкогольной продукции на территории Всеволожского района Ленинградской области. Были также обнаружены и закрыты оптовые склады хранения готовой спиртной продукции в Красногвардейском районе Петербурга.
Всего по результатам профилактического рейда возбуждено 45 уголовных дел.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ в Перми пресекла деятельность цеха с 45 тоннами контрафактного алкоголя, а в чукотском поселке Беринговский мужчина скончался от отравления суррогатным алкоголем. Минздрав России ранее назвал число отравившихся суррогатным сидром в регионах страны.