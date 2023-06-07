Минздрав назвал число отравившихся суррогатным сидром в регионах России

Минздрав: Суррогатным сидром в регионах России отравились 96 человек, из них 30 скончались

Суррогатным сидром в регионах России отравились 96 человек, 30 из них скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.

По сообщению пресс-службы, общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 96 человек, в том числе пять несовершеннолетних и одна беременная женщина, зафиксировано 30 случаев летального исхода, передает РИА «Новости». В настоящее время осуществляется мониторинг состояния пострадавших.

В ведомстве добавили, что на стационарном лечении в медицинских организациях Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областей и Республики Удмуртия находятся три пациента в крайне тяжелом состоянии, 29 пациентов в тяжелом состоянии, 32 – средней степени тяжести, два – легкой степени тяжести.

Необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, проведено 40 телемедицинских консультаций специалистами Сеченовского университета Минздрава России, Российской детской клинической больницы Минздрава России и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России.

Ранее подозреваемого в производстве суррогатного сидра в Самарской области, из-за распития которого погибли десятки людей, арестовали в ульяновском суде.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как можно отравиться сидром. Чаще всего под видом этого напитка продается не изготовленный путем брожения напиток, а по сути, алкогольный коктейль.