Почему можно отравиться сидром насмерть?

Отравиться сидром можно из-за того, что под видом этого напитка продается не напиток, изготовленный путем брожения, а по сути, алкогольный коктейль, приготовленный с использованием спирта.



В Ульяновской области после употребления некачественного сидра бренда «Мистер Сидр», изготовленного в Самарской области, отравились 35 человек. Губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале уточнил, что 16 из них скончались. За жизни остальных борются врачи. Среди отравившихся также есть граждане, не достигшие совершеннолетия.



Также случаи отравления сидром зафиксированы в Удмуртской Республике, где после употребления напитка мужчина и женщина находятся в критическом состоянии. В Новокуйбышевске Самарской области после распития этого яблочного напитка погибли две женщины. Во всех случаях возбуждены уголовные дела. После инцидента глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила всем региональным управлениям ведомства выявить всю «Пивную продукцию – «Мистер Сидр» и изъять ее из оборота.



Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин заметил, что суррогатный алкоголь, которым отравились россияне, не являлся сидром, передает «Газета.ру». По его словам, отравиться сидром или пивом как продуктами брожения просто невозможно. «Люди отравились не сидром и не пивным напитком, а поддельным слабоалкогольным коктейлем, который попал в оборот как пивной напиток – яблочный. В 99% случаев подделывают именно пивные напитки», – замечает специалист, добавив, что данный коктейль выдали за пивной напиток, по всей видимости, для того чтобы сэкономить на акцизе.



«Вообще, нормальный сидр могут делать только в период сбора урожая яблок. У нас в стране – это август, сентябрь, может быть, еще октябрь немного. Во все остальное время его производители изготавливают суррогат изначально: из каких-то концентрированных соков, например. Но это все равно, что делать вино из концентрированного виноградного сока», – рассказал газете ВЗГЛЯД председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.



Он объясняет, что по классической технологии, сидр – продукт двойного брожения. Для его приготовления яблоки перемалывают, проводят отжим, получая из них так называемый муст – неферментированный сок. Сам по себе сок не может правильно забродить, чтобы в итоге стать сидром, поэтому в большинстве случаев в него добавляют винные дрожжи, а также сахар, продолжает эксперт.

После этого продукт бродит в течение определенного времени, затем проходит этапы очистки и фильтрации, после чего отправляется на повторное брожение. Весь процесс изготовления занимает не менее 20 дней. Такая технология является слишком дорогой, ведь требуется специальное оборудование для осветления и очищения напитка, а также помещение для правильного его хранения во время сбраживания, отмечает специалист.



«Из свежего урожая у нас в России изготавливают сидр лишь в частных случаях, – поясняет Шапкин. – Это дорого, но это, по сути, единственный способ получить настоящий сидр, а не напиток из сока или еще чего. По себестоимости такой сидр будет стоить около 300 рублей за бутылку».



Поэтому в некоторых случаях для экономии производители при изготовления сидра вообще не используют яблоки или яблочные продукты. Так, некоторые могут добавлять в разбавленный водой спирт концентрированный яблочный или любой другой фруктовый ароматизатор, зачастую некачественный.

Шапкин объясняет, что ряд производителей сидра применяет спирт даже при приготовлении напитка из яблочного сока, несмотря на то что данная технология запрещена в России: «Закупают сок, разбавляют его спиртом. Ни о каком натуральном брожении здесь речи быть не может, потому что от спирта брожение останавливается, дрожжи умирают. Зато таким образом производитель получает нужный градус напитка. Но это дешевый коктейль, от сидра у него ничего нет».



Эксперт отмечает, что при таком производстве может использоваться непищевой спирт. «Некоторые же и на спирте экономят – покупают неучетный. Это может быть метанол, который является ядом для человека, гидролизный, синтетический или любой другой спирт, который не предназначен для алкогольной продукции», – делится собеседник.

Он подчеркивает, что несмотря на то что контроль за нелегальным оборотом метилового спирта усилился после последних случаев отравления алкоголем, полностью предотвратить его продажу производителям алкогольных напитков не удается. А опасность метанола заключается в том, что его содержание выявить без специального химического анализа просто не получится – его невозможно отличить от пищевого спирта по вкусу, цвету и запаху. И даже состояние алкогольного опьянения после употребления напитка, сделанного из ядовитого спирта, ничем не отличается от напитка из обычного спирта.

«Я бы рекомендовал вообще сидр, произведенный у нас, не покупать – в основном продается один суррогат. То же самое касается пуаре – грушевого сидра», – обращает внимание эксперт. Такая ситуация на алкогольном рынке, по его словам, сложилась из-за того, что сидр производится и продается без лицензии и маркировки. Лишь с 1 сентября текущего года появится специальный реестр, где Росалкогольрегулирование будет осуществлять контроль над производством данного напитка.

Пока же эксперт рекомендует употреблять сидр, произведенный во Франции: «Да – цена от 250–300 рублей и выше за бутылку, зато у производителя есть лицензия на его производство. И изготавливают они его уже сотни лет». При этом он отмечает, что в России есть квалифицированные специалисты по производству сидра и пива. Свои действительно качественные товары они представляют на выставках. Однако, когда дело доходит до массового производства, то все «гонят суррогат», выдавая это за натуральное производство.



Эксперт говорит, что меньше шансов отравиться другим напитком брожения – пивом, однако случаи пищевого отравления пивом тоже были. «Изготовление пива – очень сложный процесс, который требует внимания и терпения. Отравления пивом могут быть из-за того, что при производстве, например, недостаточно соблюдалась гигиена, вследствие чего в него попала кишечная палочка или еще что-то. Или сам продукт может быть некачественный – вместо дорогого сырья, к примеру, пророщенного подсушенного ячменя, используют обычную муку, рисовую или ячменную», – объясняет Шапкин.

Также при производстве пива производитель может добавлять мальтозную солодовую патоку в качестве сахаросодержащего вещества для того, чтобы напиток поскорее выбродил, дал градус и приобрел соответствующий цвет, делится специалист. «Получается некачественное пиво, но тем не менее в него спирт специально все равно не добавляют, как правило. Есть крепленое пиво, для изготовления которого наверняка прибегают к спирту, но это все равно сотые доли процента от общего рынка», – заключил эксперт.