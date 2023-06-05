Почему можно отравиться сидром насмерть?

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5 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 21:25  |  vz.ru
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Китай борется за сохранение экономического чуда

Китайская экономика удивляет imago stock&people/Global Look Press
Китайская экономика разочаровывает экономистов. Они ожидали бурный рост после отмены ковидных ограничений, а теперь ждут конца китайского экономического чуда. Почему китайцы стали меньше тратить, что за структурные проблемы тянут китайскую экономику вниз и какое влияние это оказывает на другие экономики, а также на нефть и металлы? Подробности...
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Первые попытки масштабного наступления ВСУ провалились

ВС России справляются с попытками ВСУ перейти в контрнаступление Константин Михальчевский/РИА Новости
С воскресенья противник оказывает давление на всю линию фронта по дуге от Харьковской области до Приазовья, предприняв попытки перейти в наступление сразу на пяти направлениях. Кроме того, продолжаются атаки Белгородской области. О чем свидетельствует рост интенсивности атак ВСУ, насколько они результативны и какие действия в ответ предпринимают Вооруженные силы России?  Подробности...
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Искусственный интеллект разочаровал военных

Боевой дрон под управлением искусственного интеллекта уничтожил оператора US Air Force/Lt. Col. Leslie Pratt
Полковник ВВС США Такер Гамильтон сообщил о компьютерной имитации применения боевого дрона под управлением искусственного интеллекта, в ходе которой ИИ атаковал самого оператора и вышку связи. Вскоре ВВС США опровергли эксперимент, но специалисты в это не поверили и указали на опасность реального проведения таких опытов. В итоге эта история поставила перед экспертами ряд этических вопросов.  Подробности...
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Польша грозит России подводным оружием

Подлодки типа «Коббен» уже были в распоряжении Польши, но более не ожидаются ZUMA Press/Global Look Press
Балтийский флот ВМФ РФ в ближайшие годы рискует столкнуться с новой угрозой: Польша заявила о намерении обновить свой подводный флот. Какие именно подлодки лучше всего отвечают условиям Балтийского моря, почему Варшава закупит на самом деле другие и каким методом Россия сможет с ними бороться? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Экономика угля и стали оказалась живучей

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Стал общим местом тезис, что промышленная экономика безнадежно устаревает, на смену ей идет экономика знаний, услуг и еще чего-то нематериального. Логично было думать, что и угледобыча, черная металлургия, тяжелая оборонка, выросшие на востоке УССР, уже теряют свое прежнее главенствующее значение. Но не теряют. Подробности...
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Средневековья и феодализма не будет – их еще надо заслужить

Илья Крамник
Илья Крамник, военный обозреватель
Многим кажется, что делов-то, взять и повторить, просто надо правильно приказать нужным людям – и они все сделают. Как тогда, в ХХ веке. А как тогда не будет. Подробности...
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Варшава может предъявить волынский счет Киеву

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Накануне 80-й годовщины начала Волынской резни в Варшаве опять заговорили об извинениях Киева за действия украинских националистов. Но странно ожидать этого от духовных наследников Бандеры. Подробности...
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Кому нужен украинский язык в России

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Выгоды США от конфликта на Украине

НАТО и ЕС обломали Зеленского

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Почему можно отравиться сидром насмерть?

    		   
    5 июня 2023, 21:25
    Фото: Javi Colmenero/Global Look Press
    Текст: Татьяна Косолапова

    Отравиться сидром можно из-за того, что под видом этого напитка продается не напиток, изготовленный путем брожения, а по сути, алкогольный коктейль, приготовленный с использованием спирта.  

    В Ульяновской области после употребления некачественного сидра бренда «Мистер Сидр», изготовленного в Самарской области, отравились 35 человек. Губернатор региона Алексей Русских в своем Telegram-канале уточнил, что 16 из них скончались. За жизни остальных борются врачи. Среди отравившихся также есть граждане, не достигшие совершеннолетия. 

    Также случаи отравления сидром зафиксированы в Удмуртской Республике, где после употребления напитка мужчина и женщина находятся в критическом состоянии. В Новокуйбышевске Самарской области после распития этого яблочного напитка погибли две женщины. Во всех случаях возбуждены уголовные дела. После инцидента глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила всем региональным управлениям ведомства выявить всю «Пивную продукцию – «Мистер Сидр» и изъять ее из оборота.

    Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин заметил, что суррогатный алкоголь, которым отравились россияне, не являлся сидром, передает «Газета.ру». По его словам, отравиться сидром или пивом как продуктами брожения просто невозможно. «Люди отравились не сидром и не пивным напитком, а поддельным слабоалкогольным коктейлем, который попал в оборот как пивной напиток – яблочный. В 99% случаев подделывают именно пивные напитки», – замечает специалист, добавив, что данный коктейль выдали за пивной напиток, по всей видимости, для того чтобы сэкономить на акцизе.

    «Вообще, нормальный сидр могут делать только в период сбора урожая яблок. У нас в стране – это август, сентябрь, может быть, еще октябрь немного. Во все остальное время его производители изготавливают суррогат изначально: из каких-то концентрированных соков, например. Но это все равно, что делать вино из концентрированного виноградного сока», – рассказал газете ВЗГЛЯД председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

    Он объясняет, что по классической технологии, сидр – продукт двойного брожения. Для его приготовления яблоки перемалывают, проводят отжим, получая из них так называемый муст – неферментированный сок. Сам по себе сок не может правильно забродить, чтобы в итоге стать сидром, поэтому в большинстве случаев в него добавляют винные дрожжи, а также сахар, продолжает эксперт.

    После этого продукт бродит в течение определенного времени, затем проходит этапы очистки и фильтрации, после чего отправляется на повторное брожение. Весь процесс изготовления занимает не менее 20 дней. Такая технология является слишком дорогой, ведь требуется специальное оборудование для осветления и очищения напитка, а также помещение для правильного его хранения во время сбраживания, отмечает специалист.

    «Из свежего урожая у нас в России изготавливают сидр лишь в частных случаях, – поясняет Шапкин. – Это дорого, но это, по сути, единственный способ получить настоящий сидр, а не напиток из сока или еще чего. По себестоимости такой сидр будет стоить около 300 рублей за бутылку».

    Поэтому в некоторых случаях для экономии производители при изготовления сидра вообще не используют яблоки или яблочные продукты. Так, некоторые могут добавлять в разбавленный водой спирт концентрированный яблочный или любой другой фруктовый ароматизатор, зачастую некачественный.

    Шапкин объясняет, что ряд производителей сидра применяет спирт даже при приготовлении напитка из яблочного сока, несмотря на то что данная технология запрещена в России: «Закупают сок, разбавляют его спиртом. Ни о каком натуральном брожении здесь речи быть не может, потому что от спирта брожение останавливается, дрожжи умирают. Зато таким образом производитель получает нужный градус напитка. Но это дешевый коктейль, от сидра у него ничего нет».

    Эксперт отмечает, что при таком производстве может использоваться непищевой спирт. «Некоторые же и на спирте экономят – покупают неучетный. Это может быть метанол, который является ядом для человека, гидролизный, синтетический или любой другой спирт, который не предназначен для алкогольной продукции», – делится собеседник.

    Он подчеркивает, что несмотря на то что контроль за нелегальным оборотом метилового спирта усилился после последних случаев отравления алкоголем, полностью предотвратить его продажу производителям алкогольных напитков не удается. А опасность метанола заключается в том, что его содержание выявить без специального химического анализа просто не получится – его невозможно отличить от пищевого спирта по вкусу, цвету и запаху. И даже состояние алкогольного опьянения после употребления напитка, сделанного из ядовитого спирта, ничем не отличается от напитка из обычного спирта.

    «Я бы рекомендовал вообще сидр, произведенный у нас, не покупать – в основном продается один суррогат. То же самое касается пуаре – грушевого сидра», – обращает внимание эксперт. Такая ситуация на алкогольном рынке, по его словам, сложилась из-за того, что сидр производится и продается без лицензии и маркировки. Лишь с 1 сентября текущего года появится специальный реестр, где Росалкогольрегулирование будет осуществлять контроль над производством данного напитка.

    Пока же эксперт рекомендует употреблять сидр, произведенный во Франции: «Да – цена от 250–300 рублей и выше за бутылку, зато у производителя есть лицензия на его производство. И изготавливают они его уже сотни лет». При этом он отмечает, что в России есть квалифицированные специалисты по производству сидра и пива. Свои действительно качественные товары они представляют на выставках. Однако, когда дело доходит до массового производства, то все «гонят суррогат», выдавая это за натуральное производство.


    Эксперт говорит, что меньше шансов отравиться другим напитком брожения – пивом, однако случаи пищевого отравления пивом тоже были. «Изготовление пива – очень сложный процесс, который требует внимания и терпения. Отравления пивом могут быть из-за того, что при производстве, например, недостаточно соблюдалась гигиена, вследствие чего в него попала кишечная палочка или еще что-то. Или сам продукт может быть некачественный – вместо дорогого сырья, к примеру, пророщенного подсушенного ячменя, используют обычную муку, рисовую или ячменную», – объясняет Шапкин.

    Также при производстве пива производитель может добавлять мальтозную солодовую патоку в качестве сахаросодержащего вещества для того, чтобы напиток поскорее выбродил, дал градус и приобрел соответствующий цвет, делится специалист. «Получается некачественное пиво, но тем не менее в него спирт специально все равно не добавляют, как правило. Есть крепленое пиво, для изготовления которого наверняка прибегают к спирту, но это все равно сотые доли процента от общего рынка», – заключил эксперт.
     
     
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