В Самарской области из-за отравления сидром умерли две женщины

В городе Новокуйбышевске в Самарской области после распития сидра умерли две женщины, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Проживавшие в Новокуйбышевске женщины в ночь на 5 июня умерли из-за отравления неустановленным веществом, сообщается на сайте ведомства.

Следствие полагает, что они употребляли спиртосодержащий напиток «Сидр», купленный в магазине Новокуйбышевска и поставляемый с предприятия в Красноглинском районе Самары.

Уголовное дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ранее в соседней Ульяновской области число умерших по причине отравления некачественным сидром выросло до восьми человек. СК сообщал о задержании индивидуального предпринимателя, подозреваемого в производстве некачественного алкоголя.