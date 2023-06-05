Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до восьми человек

В Ульяновской области число умерших по причине отравления некачественным сидром выросло до восьми человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что зарегистрировано 14 случаев отравления в Димитровграде и Ульяновске, из которых восемь закончились летальным исходом, передает ТАСС.

Роспотребнадзор призвал не употреблять в пищу продукцию указанной марки до окончания расследования, передает РИА «Новости».

На сайте СК указано, что в данный момент задержан индивидуальный предприниматель, производивший некачественную алкогольную продукцию, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз.

Следствие установило, что потерпевшие употребляли пивной напиток «Мистер Сидр», который приобрели в розничных магазинах «Территория пива» и «Биррхаус», расположенных в Димитровграде.

Ранее сообщалось, что несколько жителей города Димитровграда 3-4 июня были госпитализированы в больницу с диагнозом «отравление неустановленным веществом».