В Удмуртии два человека отравились сидром, они в критическом состоянии

В Удмуртской Республике женщина и молодой человек отравились сидром, их состояние оценивается как критическое, сообщила зампредседателя правительства региона Эльвира Пинчук.

Пострадавших 20-летнего мужчину и 34-летнюю женщину положили в токсикологическое отделение ГКБ № 6, сказала Пинчук, передает ТАСС.

По ее словам, оба пациента находятся в критическом состоянии.

Между тем жительница города Димитровграда в Ульяновской области Татьяна, где девять человек умерли от отравления сидром, рассказала «Газете.Ru», что сама попробовала этот напиток. Она пояснила, что покупала напиток «Мистер Сидр» со вкусом персика ночью 3 июня в магазине «Территория пива». Это был единственный магазин, работавший круглосуточно.

Собеседница указала, что компания купила две поллитровые бутылки этого напитка, она употребляла его одна, и на следующий день чувствовала себя очень плохо, и к вечеру ее «прополоскало».

Татьяна указала, что во вкусе сидра и в его виде не было ничего подозрительного, вкус персика чувствовался. По ее словам, в этом магазине нередко разливают несвежее пиво, и продавцы там также «не всегда трезвые».

Напомним, в Ульяновской области от отравления некачественным сидром умерли девять человек, в соседней Самарской – двое.