Число жертв отравления в Ульяновской области возросло до девяти человек

Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области увеличилось до девяти человек, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Всего умерло девять человек, сообщили в ведомстве ТАСС.

Между тем в управлении Роспотребнадзора в Самарской области уточнили, что погибшие от употребления сидра в регионе отравились тем же напитком, что и в соседней Ульяновской области.

Там уточнили, что речь идет о бренде «Мистер Сидр», изготовленном в Самарской области.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области некачественным сидром отравились восемь человек. Губернатор региона Алексей Русских уточнял, что всего в регионе пострадали 22 человека, из них восемь погибли.

СК сообщал о задержании индивидуального предпринимателя, подозреваемого в производстве некачественного алкоголя. В Самарской области от распития сидра умерли две женщины.