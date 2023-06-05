Ульяновский губернатор заявил о 14 пострадавших и восьми погибших от употребления сидра

Ульяновский губернатор Русских заявил о 14 пострадавших и восьми погибших от употребления сидра

От отравления сидром в Ульяновской области пострадали 22 человека, восемь из них умерли, сообщил глава региона Алексей Русских в понедельник.

Люди отравились в самом Ульяновске и в Димитровграде, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Русских призвал ульяновских предпринимателей срочно прекратить продажу алкогольного сидра в точках оптово-розничной продажи и общепита. Он указал, что, согласно предварительным данным следствия, люди отравились напитком «Мистер сидр», произведенным в Самарской области.

Его продавали на розлив, в регион его привозили в 30-литровых кегах, сейчас продукцию изымают с прилавков магазинов в Ульяновской области.

Напомним, в Ульяновской области число умерших по причине отравления некачественным сидром увеличилось до восьми человек. СК сообщал о задержании индивидуального предпринимателя, подозреваемого в производстве некачественного алкоголя. В Самарской области от распития сидра умерли две женщины.