Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.0 комментариев
В Кремле заявили о секретности разработки ракеты «Орешник»
Песков заявил о засекреченности разработки ракеты «Орешник»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о секретном процессе разработки ракеты «Орешник», в который вовлечены только избранные лица.
Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале, подчеркнул, что разработка новейших видов вооружения, таких как ракетная система «Орешник», проводится в условиях строжайшей секретности. Он подчеркнул, что в процесс разработки вовлечен исключительно узкий круг лиц.
Он добавил, что сам не был осведомлен о разработке до того, как о ней сообщил президент РФ Владимир Путин. По словам Пескова, это подчеркивает уровень секретности, с которым связаны подобные проекты.
Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям. Песков, отвечая на вопрос о том, почему ранее не было известно о разработке ракеты «Орешник», заявил, что разработки новейших российских вооружений ведутся без широкой огласки.
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.