Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.13 комментариев
Британия пожаловалась на рост числа «российских» гибридных атак
Высокопоставленный британский чиновник заявил, что Россия якобы увеличила число гибридных атак на Великобританию, поскольку прекратила атаковать США, пишет Times.
«Мы – цель номер один», – приводит слова чиновника ТАСС со ссылкой на Times.
По версии Лондона, Великобритания якобы стала основной целью российских кибератак и разведывательной деятельности после вступления Дональда Трампа на пост президента США.
Чиновник заявил, что с начала года британские спецслужбы фиксируют рост гибридных атак со стороны Москвы, включая кибератаки и попытки диверсий на объектах ключевой инфраструктуры.
По его словам, улучшение отношений Москвы и Вашингтона делает неуместными аналогичные атаки на территории Соединенных Штатов, чем, как заявил чиновник, и объясняется повышенное внимание России к Британии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году китайские хакеры взломали систему министерства обороны Британии и получили доступ к данным военнослужащих. В 2023 году Лондон ввел санкции против двух россиян, которых считают членами хакерской группировки Callisto.