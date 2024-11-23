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Рогов: СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу»
Служба безопасности Украины оцепила «Южмаш» в Днепропетровске после удара ракеты «Орешник», а Запад ошеломлен ее появлением у России, заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Рогов отметил, что территория завода оцеплена, а любые данные о произошедшем не разглашаются для предотвращения утечек, передает РИА «Новости». По его словам, все собранные сведения передаются западным спецслужбам, «страны которых поставлены в ступор от появления у России ракеты «Орешник».
По мнению Рогова, ракета «Орешник» обладает значительным потенциалом для изменения текущего международного баланса сил, и ее появление может существенно повлиять на позиции западных правительств и политиков.
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в намерении обмануть граждан Украины, назвав его «клоуном», после заявления о причинах отмены заседания Рады на фоне российского удара системой «Орешник».