Депутат Рады назвал Зеленского «клоуном» за ложь после удара «Орешника»

Tекст: Александра Юдина

Дмитрук назвал Зеленского «клоуном» за то, что тот обвинил парламентариев в самовольной отмене заседания, передает РИА «Новости».

Депутат отметил, что Зеленский сам распорядился об отмене заседания Рады, чтобы позже в своем вечернем обращении выглядеть героем на фоне испуганных депутатов.

«Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он HЕRO, а все остальные предатели!» – указал Дмитрук.

Напомним, власти Украины приняли решение временно ограничить работу ряда государственных органов в связи с вопросами безопасности, заседание Верховной рады было перенесено. Это произошло после того, как Россия в автоматическом режиме проинформировала США об испытаниях ракетной системы средней дальности «Орешник». Вашингтон поделился этой информацией с дипрредставительствами в Киеве и органами власти Украины.

Зеленский выразил недовольство Верховной радой, которая отменила заседание из-за страха перед возможным российским ударом после применения системы «Орешник».

Президент России Владимир Путин назвал испытание «Орешника» ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии, а эксперты отметили, что Россия продемонстрировала свои не афишируемые ранее боевые возможности.