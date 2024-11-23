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Депутат Рады назвал Зеленского «клоуном» за ложь после удара «Орешника»
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в обмане украинцев, назвав его «клоуном», после его заявления о причинах отмены заседания Рады на фоне российского удара системой «Орешник».
Дмитрук назвал Зеленского «клоуном» за то, что тот обвинил парламентариев в самовольной отмене заседания, передает РИА «Новости».
Депутат отметил, что Зеленский сам распорядился об отмене заседания Рады, чтобы позже в своем вечернем обращении выглядеть героем на фоне испуганных депутатов.
«Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он HЕRO, а все остальные предатели!» – указал Дмитрук.
Напомним, власти Украины приняли решение временно ограничить работу ряда государственных органов в связи с вопросами безопасности, заседание Верховной рады было перенесено. Это произошло после того, как Россия в автоматическом режиме проинформировала США об испытаниях ракетной системы средней дальности «Орешник». Вашингтон поделился этой информацией с дипрредставительствами в Киеве и органами власти Украины.
Зеленский выразил недовольство Верховной радой, которая отменила заседание из-за страха перед возможным российским ударом после применения системы «Орешник».
Президент России Владимир Путин назвал испытание «Орешника» ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии, а эксперты отметили, что Россия продемонстрировала свои не афишируемые ранее боевые возможности.