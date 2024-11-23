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Зеленский разозлился на Раду за отмену заседания
Зеленский раскритиковал Раду за страх перед угрозой российского удара
Владимир Зеленский выразил недовольство Верховной радой Украины, которая отменили заседание из-за страха перед возможным российским ударом после применения системы «Орешник».
Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое недовольство Верховной радой за отмену заседания из-за страха перед возможным российским ударом, передает РИА «Новости». Зеленский подчеркнул, что все протоколы безопасности на Украине остались прежними, и отсутствие воздушной тревоги означает нормальную работу всех государственных и частных структур. Президент отметил, что информация от разведки должна восприниматься как информация, а не как разрешение на выходной.
«От Верховной рады Украины и иных структур, до ветвей власти органов управления в областях… Когда нет сирены – работаем», – заявил Зеленский.
Ранее украинские СМИ сообщили, что заседание Верховной рады в Киеве было отменено из-за угрозы российского удара. Зеленский в своем обращении через Telegram заявил, что отмена такого рода мероприятий недопустима без реальной угрозы. Он подчеркнул: «Когда нет сирены – работаем».
Владимир Путин также выступил с заявлением, в котором сообщил, что Украина нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях. В ответ Россия провела комбинированный удар по украинскому промышленному комплексу в Днепропетровске. Во время боевых условий было испытано новую ракетную систему «Орешник» с баллистической ракетой в гиперзвуковом оснащении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российская баллистическая ракета «Орешник» может переломить ситуацию в украинском конфликте. Украина обратилась к союзникам с просьбой предоставить системы ПВО для отражения атак российских ракет средней дальности, таких как «Орешник», сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский. Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла президента Украины Зеленского за предложение использовать Украину как полигон для испытаний ракет «Орешник».