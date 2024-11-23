Мария Захарова высмеяла Зеленского за предложение использовать Украину для испытаний

Tекст: Денис Тельманов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за его предложение использовать Украину в качестве полигона для тестирования вооружений. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что Зеленский и другие представители украинского режима регулярно предлагали Украину для этих целей, что, по ее мнению, привело к недавнему удару баллистической ракетой средней дальности «Орешник». «Зеленский... накаркал», – написала Захарова.



Также Захарова напомнила о заявлениях президента России Владимира Путина, который ранее сообщил, что в России сейчас проходят испытания нескольких систем, подобных «Орешнику». Эти испытания, по словам Путина, ведут к созданию более совершенных систем вооружений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский обратил внимание на применение дальнобойного оружия против России, что вызвало критику со стороны Марии Захаровой, которая назвала его слова «просроченными» и «пронюханными».

Зеленский также выразил недовольство «уважаемыми партнерами» Киева на фоне запуска российской гиперзвуковой ракеты «Орешник» по объекту на Украине. Владимир

Путин назвал испытание «Орешника» ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии, а эксперты отметили, что Россия продемонстрировала свои не афишируемые ранее боевые возможности.