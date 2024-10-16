Эксперт: Новый посол Чехии не сможет наладить диалог Москвы и Праги

Политолог Трухачев: Чешское общество не разделяет русофобскую политику властей

Tекст: Анастасия Куликова

«Даниэль Коштовал – чиновник второго эшелона, чьи взгляды, однако, близки по духу действующей правящей коалиции в Чехии. Не думаю, что он будет каким-либо образом способствовать налаживанию отношений Москвы и Праги», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

«Учитывая то, что в посольстве Чехии на сегодняшний день вообще работают три человека, ни о какой нормальной деятельности представительства не может быть и речи. Вероятно, его назначение пролоббировал президент государства Петр Павел», – рассуждает собеседник.

«Он – человек системный. Его действия подчинены строгому алгоритму, который воспроизводится на уровне Евросоюза. Видя, что большинство стран объединения не отзывали своих послов из России, он сделал разумный вывод о том, что выделяться на фоне других представителей сообщества, все же не стоит», – отмечает эксперт.

«Кроме того, Павел понимает, что радикальный русофобский курс не находит отклика среди населения Чехии. Общество не хочет видеть «перегибов» со стороны своих лидеров. Прага откровенно перестаралась в достижении особого накала в диалоге с Москвой, что начало отражаться на уровне поддержки избирателями правящей коалиции», – полагает он.

«Напомню, что прошедшее голосование за представителей страны в Европарламенте ясно показало: правящая коалиция теряет поддержку общества. В следующем году в Чехии пройдут уже общенациональные выборы. Вполне возможно, что местные граждане сметут пришедших к власти русофобов. Тогда, быть может, нам и будет, о чем поговорить с Прагой», – заключил Трухачев.

Ранее Чехия решила вернуть отозванного в 2022 году посла в Москву. Как сообщает Чешское информационное агентство (CTK) со ссылкой на МИД, Даниэль Коштовал, бывший замминистра обороны республики, вступит в должность в первые месяцы 2025 года. Отмечается, что российская сторона якобы уже предварительно согласовала кандидатуру Коштовала.

«Послов в России имеют ключевые страны, которые являются стратегическими союзниками Чехии – Британия, Франция, Германия и США. Я желаю послу больших сил в этой сложной миссии», – заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

С 2018 года послом Чехии в России был назначен Витезслав Пивонька. После начала боевых действий на Украине Прага отозвала его для консультаций. С того момента дипмиссию в Москве возглавляет дипломат уровнем ниже – временный поверенный. Сейчас главой дипведомства является Ян Ондржейка.

Коштовал имеет обширный опыт в дипломатической и военной сферах. С 1996 года он возглавлял департамент политики безопасности МИД Чехии и руководил департаментом стран Северной и Восточной Европы. Он также представлял Чехию в НАТО с 1998 по 2022 год и был на дипломатических должностях в посольствах Чехии в Москве и Вашингтоне. В 2013 году Коштовал был назначен первым замминистра обороны, а позже – замминистра по вопросам стратегии и внешних сношений.