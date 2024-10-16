  • Новость часаЭксперт объяснил слова Зеленского о войне Украины с Россией, Ираном и КНДР
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    Россия – самая свободная на свете страна. Здесь свобода не гарантируется от сих до сих, но каждый берет ее себе столько, сколько сможет вынести, не зарекаясь от тюрьмы и сумы.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Россия поворачивает ситуацию в Закавказье в свою пользу

    В окончательном мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном России предстоит играть роль добросовестного посредника. Мы заинтересованы, чтобы на Кавказе установился прочный мир – а значит, придется честно помогать искать взаимоприемлемый компромисс.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Ницше как пророк нашего времени

    15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

    8 комментариев
    16 октября 2024, 13:10 • Новости дня

    Эксперт: Новый посол Чехии не сможет наладить диалог Москвы и Праги

    Политолог Трухачев: Чешское общество не разделяет русофобскую политику властей

    Эксперт: Новый посол Чехии не сможет наладить диалог Москвы и Праги
    @ mzv.gov.cz

    Tекст: Анастасия Куликова

    Работа нового посла Чехии в Москве малоперспективна. В Праге установилась русофобская власть, а представительство государства в России имеет лишь трех сотрудников, четвертым станет Коштовал, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее Чехия решила вернуть отозванного в 2022 году посла в Москву. Должность займет бывший заместитель министра обороны страны Даниэль Коштовал.

    «Даниэль Коштовал – чиновник второго эшелона, чьи взгляды, однако, близки по духу действующей правящей коалиции в Чехии. Не думаю, что он будет каким-либо образом способствовать налаживанию отношений Москвы и Праги», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Учитывая то, что в посольстве Чехии на сегодняшний день вообще работают три человека, ни о какой нормальной деятельности представительства не может быть и речи. Вероятно, его назначение пролоббировал президент государства Петр Павел», – рассуждает собеседник.

    «Он – человек системный. Его действия подчинены строгому алгоритму, который воспроизводится на уровне Евросоюза. Видя, что большинство стран объединения не отзывали своих послов из России, он сделал разумный вывод о том, что выделяться на фоне других представителей сообщества, все же не стоит», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, Павел понимает, что радикальный русофобский курс не находит отклика среди населения Чехии. Общество не хочет видеть «перегибов» со стороны своих лидеров. Прага откровенно перестаралась в достижении особого накала в диалоге с Москвой, что начало отражаться на уровне поддержки избирателями правящей коалиции», – полагает он.

    «Напомню, что прошедшее голосование за представителей страны в Европарламенте ясно показало: правящая коалиция теряет поддержку общества. В следующем году в Чехии пройдут уже общенациональные выборы. Вполне возможно, что местные граждане сметут пришедших к власти русофобов. Тогда, быть может, нам и будет, о чем поговорить с Прагой», – заключил Трухачев.

    Ранее Чехия решила вернуть отозванного в 2022 году посла в Москву. Как сообщает Чешское информационное агентство (CTK) со ссылкой на МИД, Даниэль Коштовал, бывший замминистра обороны республики, вступит в должность в первые месяцы 2025 года. Отмечается, что российская сторона якобы уже предварительно согласовала кандидатуру Коштовала.

    «Послов в России имеют ключевые страны, которые являются стратегическими союзниками Чехии – Британия, Франция, Германия и США. Я желаю послу больших сил в этой сложной миссии», – заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

    С 2018 года послом Чехии в России был назначен Витезслав Пивонька. После начала боевых действий на Украине Прага отозвала его для консультаций. С того момента дипмиссию в Москве возглавляет дипломат уровнем ниже – временный поверенный. Сейчас главой дипведомства является Ян Ондржейка.

    Коштовал имеет обширный опыт в дипломатической и военной сферах. С 1996 года он возглавлял департамент политики безопасности МИД Чехии и руководил департаментом стран Северной и Восточной Европы. Он также представлял Чехию в НАТО с 1998 по 2022 год и был на дипломатических должностях в посольствах Чехии в Москве и Вашингтоне. В 2013 году Коштовал был назначен первым замминистра обороны, а позже – замминистра по вопросам стратегии и внешних сношений.

    15 октября 2024, 22:24 • Новости дня
    Опубликованы первые фото работы посла Зейналовой на Маврикии

    Посол России Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия Притвираджсингу Рупану

    Опубликованы первые фото работы посла Зейналовой на Маврикии
    @ rusembmauritius

    Tекст: Денис Тельманов

    Ирада Зейналова передала президенту Маврикия верительные грамоты на официальной церемонии в резиденции главы государства.

    Новый посол России на Маврикии, экс-журналистка Ирада Зейналова вручила верительные грамоты президенту Маврикия Притвираджсингу Рупану. Официальная церемония состоялась в государственной резиденции президента, сообщает официальный телеграм-канал посольства России на Маврикии.

    На церемонии Зейналова подчеркнула давнюю историю отношений между Россией и Маврикием, отметив, что их связывает искренняя дружба, основанная на взаимном уважении, которая продолжается уже 56 лет. Она также выразила уверенность в хороших перспективах для развития экономических и гуманитарных связей между странами.

    «Российская Федерация будет и впредь поддерживать Маврикий во всех областях для обеспечения нашей взаимной безопасности, благополучия и достоинства в новом столетии. Наша давняя дружба станет основой нашего будущего, и я сделаю для этого все, что в моих силах», – заявила Зейналова на церемонии.

    В сентябре президент России Владимир Путин назначил Ираду Зейналову чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Маврикий.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, назначение Ирады Зейналовой новым послом России на Маврикии связано с желанием России усилить свои транспортные и логистические возможности. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о дипломатическом образовании Зейналовой, подчеркнув, что она окончила Дипакадемию МИД с красным дипломом и является журналистом-международником.

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    15 октября 2024, 23:52 • Новости дня
    Оставившая ребенка в турецком туалете россиянка объяснила свой поступок

    Tекст: Денис Тельманов

    Россиянка, оставившая новорожденного в аэропорту Антальи, уверяет, что не знала о своей беременности, об этом стало известно из протокола допроса в полиции.

    Женщина оставила новорожденного ребенка в туалете аэропорта Антальи, а после  задержания заявила, что не знала о беременности. На данный момент она находится под арестом, сообщает ТАСС. Турецкие власти возбудили против нее уголовное дело по статье, касающейся «оставления ребенка в опасности».

    По информации генерального консульства России в Анталье, россиянка 2006 года рождения родила и оставила ребенка 13 октября. Она и ее мать были задержаны при попытке вылететь в Россию. Консульство работает над оформлением документов для младенца.

    Новорожденного обнаружила уборщица в туалете для инвалидов в аэропорту. Она вызвала службу безопасности и полицию. Ребенок был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дипломаты генконсульства России в Анталье подтвердили задержание россиянки после попытки улететь на родину без ребенка.

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    15 октября 2024, 14:12 • Видео
    Трамп обещает мировую войну. Верим?

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

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    16 октября 2024, 10:49 • Новости дня
    В ЕС объявили о готовности отказаться от газа из России

    Deutche Welle: В ЕС заявили о готовности заменить 14 млрд кубометров газа из России

    В ЕС объявили о готовности отказаться от газа из России
    @ WU HAO/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симонс объявила о готовности ЕС заменить российский газ, поставляемый через Украину, после завершения контракта в январе, пишут СМИ.

    По ее словам, Евросоюз готов заменить российский газ, который поставляется через Украину после завершения текущего контракта в январе, пишет Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Симонс подчеркнула, что европейские страны имеют варианты для замены 14 млрд кубометров российского газа. Она отметила, что продолжение использования газа из России не имеет оправданий и является политическим выбором, который несет в себе опасность.

    Напомним, в настоящее время российский газ продолжает поступать в Европу через территорию Украины по условиям договора, заключенного пять лет назад между Газпромом и «Нафтогазом». Этот контракт истекает в декабре 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через украинскую территорию. При этом сообщалось, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей к 2027 году является труднодостижимой целью, так как Россия остается ключевым поставщиком.

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    15 октября 2024, 17:12 • Новости дня
    Эксперт: Кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус

    Экономист Суслов: Игры ЕС с российскими активами приведут Европу к техническим и политическим рискам

    Эксперт: Кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Любое изменение хода конфликта вокруг Украины способно создать ситуацию, при которой хотя бы одна страна не согласится продлевать решение о заморозке российских активов. В результате Евросоюз окажется в 35-миллиардном минусе, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Дмитрий Суслов. Ранее в ЕС заявили о планах гасить кредит Украине на 35 млрд евро доходами от замороженных российских активов.

    «Риск, о котором упоминают в ЕС, имеет две плоскости. Во-первых, использование доходов от российских замороженных активов для военной поддержки Украины незаконно. Против ЕС посыплются судебные иски со стороны России. И Европе будет очень сложно защищаться в судах, потому что Евросоюз не имеет права передавать доходы от российских активов третьей стороне», – пояснил Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт клуба «Валдай».

    «И эти иски не пройдут бесследно, как может показаться на первый взгляд. Главный их эффект – создание очень большого количества технических и политических сложностей для ЕС. Рассмотрение заявлений приведет к еще большему ослаблению авторитета ЕС и его привлекательности в качестве финансовой гавани для стран мирового большинства из Азии, Африки, Южной Америки, Ближнего Востока», – продолжил эксперт.

    «Второй риск заключается в том, что кредит будет погашаться за счет доходов от российских активов. Для этого наши деньги должны быть заморожены некоторое количество лет или даже десятилетий. Решение о заморозке активов продлевается Советом ЕС каждые полгода на основе единогласного решения стран – членов Евросоюза», – отметил собеседник.

    «Суть же в том, что любое изменение хода конфликта вокруг Украины способно создать ситуацию, при которой хотя бы одна страна не согласится продлевать решение о заморозке. Если противостояние на поле боя остановится, некоторые европейские страны могут захотеть вернуться к неким элементам нормальности в отношениях с Россией. Это, разумеется, потребует от Москвы ответных шагов – мы вновь остро поставим вопрос о возвращении незаконно замороженных резервов», – допускает аналитик.

    «В результате вся эта схема распадется, и Евросоюз окажется в 35-миллиардном минусе. Стоит также подчеркнуть, что ЕС вынес на обсуждение такую схему только потому, что у них самих заканчиваются деньги. Обратите внимание: в бюджете Германии кризис, в бюджете Франции кризис. Им не хватает денег даже для выполнения своих капитализаций, для наращивания оборонных расходов. Поэтому они постепенно пытаются изыскать деньги для Украины за счет кого-то другого», – заключил Суслов.

    Ранее стало известно, что независимо от развития дискуссии по Украине на саммите ЕС 17-18 октября, уже есть согласие государств-членов по займу в поддержку Киева на 35 млрд евро, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

    «Нас будет интересовать то, что с момента, когда доход с замороженных российских активов позволит нам покрывать этот кредит, встает вопрос о риске. (...) Но в любом случае для Украины это ничего не меняет, она получит деньги», – сказал он.

    По его словам, главная цель данной дискуссии на саммите – это «подтвердить обязательства по поддержке Украины» и поставить больше оружия. Будет также обсуждаться вопрос о кредите в 50 млрд долларов по инициативе G7 под чрезвычайные доходы с замороженных российских активов.

    «Вопрос был согласован Комитетом постоянных представителей (Coreper) на минувшей неделе, Европейский парламент должен проголосовать за это на следующей неделе. И я думаю, что мы пошлем важный сигнал, пообещав эту сумму от Европы и за счет кредитов от других стран», – отметил функционер ЕС.

    Накануне сообщалось, что Комитет по внешней торговле Европарламента согласился с предложением Еврокомиссии о выделении Украине кредита до 35 млрд евро в качестве вклада ЕС в проект макрофинансовой помощи стран G7 в 50 млрд долларов. Ожидается, что Европарламент окончательно утвердит это предложение на своей пленарной сессии в Страсбурге 21-24 октября, после чего последует соответствующее постановление Совета ЕС.

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    15 октября 2024, 18:55 • Новости дня
    Rheinmetall и Leonardo создали СП для производства танков нового типа
    Rheinmetall и Leonardo создали СП для производства танков нового типа
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Германский концерн Rheinmetall и итальянский Leonardo объявили о создании совместного предприятия для разработки и производства боевых машин к 2025 году.

    Новая компания будет называться Leonardo Rheinmetall Military Vehicles. Ожидается, что предприятие будет официально зарегистрировано к первому кварталу 2025 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение немецкого концерна.

    Обе компании будут владеть акциями в равной степени, по 50% каждая. Целью нового предприятия станет разработка и обслуживание нового типа основного боевого танка и платформы Lynx в рамках программы Armored Infantry Combat System (AICS).

    Предполагается создание систем наземной обороны для итальянских вооруженных сил. Пресс-служба Rheinmetall отметила, что 60% деятельности компании будет сосредоточено в Италии. Штаб-квартира разместится в Риме, а производство будет в городе Специя, где уже функционирует завод Leonardo.

    В августе польская газета Rzeczpospolita сообщала, что концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

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    16 октября 2024, 00:42 • Новости дня
    По делу о подрыве машины в Москве задержан бизнес-партнер пострадавшего

    В Москве задержали мужчину, подозреваемого в попытке взорвать бизнесмена

    Tекст: Денис Тельманов

    На юго-западе Москвы задержан подозреваемый в попытке взорвать автомобиль бизнесмена, что привело к травмам трех человек.

    По информации пресс-службы столичного Следственного комитета, на юго-западе Москвы задержан мужчина, подозреваемый в попытке покушения на убийство двух и более лиц. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства. Злоумышленник был установлен и задержан благодаря слаженной работе следователей и оперативников.

    «В ходе проведения обыска по месту проживания подозреваемого обнаружен схрон оружия. По изъятому будут назначены необходимые судебные экспертизы», – говорится в сообщении ведомства.

    Отмечается, что задержанному 50 лет, он проживал в Москве.

    Инцидент произошел 15 октября, когда возле дома на юго-западе Москвы взорвался припаркованный автомобиль. В результате взрыва пострадали три человека. Сообщается, что на капоте машины, возле лобового стекла, была обнаружена самодельная взрывчатка.

    Задержанный вскоре будет доставлен в отдел для выяснения его причастности к данному преступлению. Ожидается, что следователи установят, были ли у него сообщники и как готовилось покушение. Пока официальной информации о мотивах подозреваемого не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юго-западе Москвы произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали три человека, среди них гендиректор компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев.

    Взрывное устройство под автомобилем ранило бизнесмена и его шестилетнего сына, следователи рассматривают версии, связанные с бизнесом и личной неприязнью.

    Автомобиль был взорван самодельным взрывным устройством, бизнесмен находится в реанимации, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.

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    15 октября 2024, 20:33 • Новости дня
    Зафиксирован резкий рост закупок российского СПГ странами Евросоюза

    Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсонрост закупок российского СПГ странами Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны ЕС значительно увеличили закупки российского СПГ за последние месяцы, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

    В 2024 году импорт российского газа может превысить показатели 2023 года, заметила Симсон, передает ТАСС.

    Она отметила, что еще не поздно изменить тенденцию увеличения закупок и завершить текущий год с более низким уровнем импорта, чем в предыдущем году. Симсон призвала правительства стран ЕС сократить закупки СПГ из России.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия наращивает производство и экспорт СПГ.

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    16 октября 2024, 12:32 • Новости дня
    Политолог объяснил решение Праги вернуть посла в Россию

    Политолог Корнилов: Чехии не удалось решить экономические проблемы с помощью русофобии

    Политолог объяснил решение Праги вернуть посла в Россию
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Чехия является одной из чемпионок ЕС по политической русофобии. Вместе с тем в последнее время чешские власти несколько смягчили риторику. Решение Праги вернуть посла в Москву может быть позитивным сигналом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее стало известно, что Чехия направит в Россию новым послом бывшего замминистра обороны.

    «Решение Чехии спустя несколько лет вернуть посла в Москву – это позитивный сигнал. Он свидетельствует о том, что страны, стоявшие во главе курса на разрыв отношений с Россией, понимают – продолжаться вечно это не может и необходимо как минимум стремиться к нормализации диалога», – считает политолог Владимир Корнилов. Вместе с тем, по его мнению, говорить о прорыве и полном изменении конструкции взаимоотношений между Москвой и странами Евросоюза рано.

    Собеседник напомнил, что Прага является одной из чемпионок ЕС по политической русофобии. Так, Чехия обвиняла Москву в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году во Врбетице, требовала от России плату за аренду земли под консульством, инициировала поиск и передачу Украине снарядов.

    «Кроме того, президент Петр Павел строил свою кампанию на агрессивной русофобии. Первые месяцы нахождения на этом посту он если был не чемпионом по русофобским заявлениям – все-таки с прибалтами и поляками ему не сравниться, – то во всяком случае был в числе лидеров», – указал эксперт. При этом, как заметил Корнилов, в последнее время чех изменил риторику: «яростный русофоб пропал».

    «Мы видим более-менее умеренные – это, конечно, не пророссийские и не русофильские – заявления. Например, Павел призывает Украину задуматься над тем, как искать пути мира в конфликте, – детализировал спикер. – То есть чешские власти начали, во-первых, задумываться, а правильно ли они поступили, сделав ставку на Киев, а во-вторых, понимать, что экономические и внутриполитические проблемы с помощью русофобии и оголтелой войны с Россией им не решить».

    Между тем Москва открыта к диалогу с европейскими странами. «Мы не раз призывали в том числе Чехию к более трезвой позиции в отношении российской внешней политики и конфликта вокруг Украины. Но Прага – не самостоятельный игрок на европейской арене, она вряд ли пойдет на конфликт с Брюсселем по поводу отношений с Россией. Однако, по всей видимости, пример Венгрии и Словакии, ближайших соседей Чехии, оказался заразительным», – отметил аналитик.

    Он выразил надежду на то, что когда Петр Павел и новый посол Чехии начнут оценивать все плюсы и минусы для своей страны от ухудшения отношений с Россией, то в конечном итоге здравый смысл возьмет верх. А вот от кого не приходится ждать здравого смысла, так это от Украины. По прогнозам эксперта, киевские власти отреагируют на решение Праги в свойственной для них манере.

    «Киев «побил горшки» с некоторыми своими ближайшими союзниками, покровителями и спонсорами. Украинское руководство сейчас ведет себя по-хамски со всеми. Им теперь все равно, на кого наезжать. Любое сближение с Россией – будь то Чехией или Ватиканом – они будут воспринимать как личное оскорбление Владимира Зеленского и целой Украины», – заключил Корнилов.

    Ранее Чехия решила вернуть отозванного в 2022 году посла в Москву. Как сообщает Чешское информационное агентство (CTK) со ссылкой на МИД, Даниэль Коштовал, бывший замминистра обороны республики, вступит в должность в первые месяцы 2025 года. Отмечается, что российская сторона якобы уже предварительно согласовала кандидатуру Коштовала.

    «Послов в России имеют ключевые страны, которые являются стратегическими союзниками Чехии, – Великобритания, Франция, Германия и США. Я желаю послу больших сил в этой сложной миссии», – заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

    С 2018 года послом Чехии в России был назначен Витезслав Пивонька. После начала боевых действий на Украине Прага отозвала его для консультаций. С того момента дипмиссию в Москве возглавляет дипломат уровнем ниже – временный поверенный. Сейчас главой дипведомства является Ян Ондржейка.

    Коштовал имеет обширный опыт в дипломатической и военной сферах. С 1996 года он возглавлял департамент политики безопасности МИД Чехии и руководил департаментом стран Северной и Восточной Европы. Он также представлял Чехию в НАТО с 1998 по 2022 год и был на дипломатических должностях в посольствах Чехии в Москве и Вашингтоне. В 2013 году Коштовал был назначен первым замминистра обороны, а позже – замминистра по вопросам стратегии и внешних сношений.

    Коментарии (15)
    15 октября 2024, 21:52 • Новости дня
    Назван новый посол Чехии в России

    ЧТК: Чехия назначит послом в России экс-замминистра обороны Коштовала

    Назван новый посол Чехии в России
    @ aspeninstitutece.org

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший заместитель министра обороны Чехии Даниэл Коштовал вступит в должность посла в России в начале 2025 года, пишут чешские СМИ.

    Пост чешского посла в Москве остается вакантным с конца мая 2024 года, тогда его покинул Витезслав Пивонька, передает ТАСС со ссылкой на ЧТК. Отмечается, что российская сторона якобы уже предварительно согласовала кандидатуру Коштовала.

    Коштовал имеет обширный опыт в дипломатической и военной сферах. С 1996 года он возглавлял департамент политики безопасности МИД Чехии и руководил департаментом стран Северной и Восточной Европы. Он также представлял Чехию в НАТО с 1998 по 2022 год и был на дипломатических должностях в посольствах Чехии в Москве и Вашингтоне. В 2013 году Коштовал был назначен первым замминистра обороны, а позже – замминистра по вопросам стратегии и внешних сношений.

    В марте президент Чехии Петр Павел заявлял, что не исключает возможности возвращения чешского посла в Москву.

    Коментарии (4)
    16 октября 2024, 08:15 • Новости дня
    В России сократили квоту на временное проживание мигрантов

    В России сократили квоту на временное проживание мигрантов в 2025 году

    В России сократили квоту на временное проживание мигрантов
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Квота на временное проживание иностранных граждан в России в 2025 году сократится почти вдвое, составив 5,5 тыс. разрешений, следует из постановления правительства.

    Квота на временное проживание иностранных граждан в 2025 году сократится почти вдвое, составив 5,5 тыс. разрешений, что значительно меньше по сравнению с 10 595 разрешениями в 2024 году, передает ТАСС.

    Квоты распределяются по российским регионам на основе их заявок и миграционной ситуации. Наибольшее количество разрешений получат Москва и Московская область, где квота составит 1 тыс. и 350 разрешений соответственно.

    В 2024 году эти цифры были выше – 1,5 тыс. и 750 разрешений. Квота для Санкт-Петербурга уменьшится с 300 до 200 разрешений, а для Татарстана и Башкирии – с 250 до 100 для каждого региона.

    Квота на 2025 год формируется на основе предложений от субъектов России, которые анализируют миграционную и экономическую ситуацию в регионах.

    Также правительство определяет резерв квоты, который в 2025 году составит 1 650 разрешений, что меньше 3 178 резервных разрешений в 2024 году.

    Ранее правительство России ужесточило условия получения иностранцами гражданства через брак, увеличив срок обязательного пребывания в браке до трех лет для получения разрешения на временное проживание вне квоты или вида на жительство, а также введя норму об аннулировании документов в случае выявления фиктивности брака.

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    15 октября 2024, 14:24 • Новости дня
    Германский политолог объяснил планы ЕС ужесточить миграционное законодательство

    Политолог Рар: ЕС меняет миграционное законодательство из-за роста криминала и социальных выплат беженцам

    Германский политолог объяснил планы ЕС ужесточить миграционное законодательство
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Вовлеченность Германии в процесс ужесточения миграционного законодательства ЕС говорит о том, что необходимые поправки все же будут приняты. При этом авторитет Берлина может обеспечить единую позицию всех членов организации по данному вопросу, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о разработке в Еврокомиссии законопроекта об упрощении депортации мигрантов.

    «Все больше жителей Европы обращают внимание на проблему миграции. Этим и объясняется рост правых партий в странах объединения. Видимо, на этом фоне Брюссель, находясь под давлением государств ЕС и в первую очередь ФРГ, решил начать действовать», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Фактически речь идет об ужесточении контроля на внешних границах объединения. Найти общий подход для решения этой проблемы до недавнего времени было трудно, поскольку восточные европейцы всегда требовали жестких мер регулирования миграционного потока. Германия же стояла на либеральном подходе к данному вопросу», – полагает он.

    «Однако добиться единой линии между всеми членами ЕС необходимо. В противном случае под вопрос может попасть уже функционирование Шенгенской зоны. Тот факт, что именно Берлин в настоящий момент занимает лидерские позиции в вопросе ужесточения законодательства, дает союзу шанс на решение сложившейся проблемы», – акцентирует собеседник.

    «Действительно, сегодня у западных стран наблюдаются колоссальные проблемы, связанные с миграцией. Растет уровень преступности среди въехавших в государства иностранцев, а власти рассматривают исламизм как главную внутреннюю угрозу европейской стабильности», – добавляет эксперт.

    «Поэтому Европа попытается договориться с Африкой, чтобы страны континента содействовали ЕС в ограничении миграционного потока. Однако внутри самого объединения Брюссель все же постарается урезать социальные выплаты беженцам, придумывая стимулы для их возвращения домой», – заключил Рар.

    Ранее стало известно о разработке в Еврокомиссии законопроекта об упрощении депортации мигрантов. Как пишет издание Dautche Welle (признано иноагентом), новая инициатива будет регулировать процесс выдворения иностранцев, не имеющих права на пребывание в государствах ЕС.

    По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюзу необходимы новые правовые рамки для повышения эффективности действий в отношении мигрантов. Она отметила важность создания единого уровня доверия и гармонизации, чтобы решения отдельных стран ЕС признавались всеми членами объединения.

    Примечательно, что еще 11 октября министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что Германия выступает за ужесточение законодательства в отношении нелегальных мигрантов. По ее словам, лишь своевременные меры позволят урегулировать сложившуюся ситуацию в долгосрочной перспективе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель уже задумался над созданием лагерей для иностранцев в соседних с ЕС странах, а Венгрия и Нидерланды намерены отказаться от миграционных правил объединения.

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    16 октября 2024, 11:52 • Новости дня
    Рар спрогнозировал сокращение расходов Европы на Украину

    Политолог Рар: Евросоюз не ожидал, что конфликт на Украине продлится так долго

    Рар спрогнозировал сокращение расходов Европы на Украину
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз не ожидал, что конфликт вокруг Украины продлится так долго. Теперь некоторые страны могут пересмотреть объемы финансирования Украины. Если же Зеленский хочет, чтобы ему и дальше выделяли деньги, придется продемонстрировать успехи на поле боя, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о намерении Франции сократить расходы на Украину.

    «Германия и Франция являются главными донорами Украины. И доля финансирования, касающаяся военных расходов и поддержки экономики Киева, будет сокращаться. Выделение денег не прекратится окончательно, но в ЕС не рассчитывали, что конфликт продлится столько времени. Впредь Парижу и Берлину придется учитывать собственные расходы на милитаризацию», – сказал германский политолог Александр Рар.

    По его словам, чтобы Запад и дальше выделял деньги Киеву, Зеленскому придется продемонстрировать успехи на поле боя. «Пока в Евросоюзе еще надеются на изменение ситуации в пользу Украины, но такая перспектива гаснет», – пояснил спикер.

    На этом фоне эксперт напомнил о предстоящем визите президента США Джо Байдена в Германию. «Он вновь пообещает военную помощь, зная при этом, что после выборов Штаты могут пересмотреть свою политику в отношении Украины», – допускает аналитик.

    В заключение Рар выразил уверенность в том, что «Байден будет призывать именно Германию и дальше вносить главную лепту в поддержку Украины, даже если другие страны эту помощь сократят».

    Французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил о намерениях уменьшить финансовую помощь Украине. Так, издание Politico сообщает, что вместо ранее обещанных 3 млрд евро будет выделено больше двух миллиардов евро. Французский министр обороны подчеркнул, что такие меры вынужденные и связаны с текущими экономическими трудностями.

    Politico также отмечает, что Франция является не единственной страной, столкнувшейся с проблемой сокращения помощи Украине. Подобные экономические вызовы испытывает и Германия, которая также вынуждена пересматривать свои обязательства.

    Эти ограничения в помощи могут отразиться на дальнейшей поддержке Украины со стороны Европейского союза. Евросоюз в целом столкнулся с финансовыми трудностями, что может повлиять на объемы помощи, поступающей из других стран-членов.

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    15 октября 2024, 23:17 • Новости дня
    В Подмосковье женщина сбила насмерть переходившую дорогу мать с трехлетним ребенком

    Водитель на Fiat насмерть сбила женщину и травмировала ребенка на переходе в Подмосковье

    Tекст: Денис Тельманов

    В Павлово-Посадском районе Подмосковья водитель на автомобиле «Фиат» сбила женщину и ее маленького сына, переходивших дорогу, в результате чего женщина погибла, а ребенок оказался в больнице.

    В Павлово-Посадском районе Подмосковья произошел трагический инцидент: водитель автомобиля «Фиат» совершила наезд на пешеходов, передает ТАСС.

    ДТП случилось на 1-м километре автодороги Евсеево – Назарьево – Ефимово – Логиново в 19:05. На нерегулируемом пешеходном переходе женщина 1987 года рождения сбила женщину 1986 года рождения и ее трехлетнего сына.

    В результате аварии женщина-пешеход скончалась на месте происшествия, а ее ребенок был госпитализирован с травмами. В данный момент на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов. Проводится доследственная проверка для выяснения всех обстоятельств происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе А-108 в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием двух грузовиков и трех легковушек, в результате которого один человек погиб на месте, а обстоятельства аварии выясняются сотрудниками ГАИ. В центре российской столицы столкнулись четыре автомобиля, и травмы получили три человека, сообщил источник в оперативных службах. Генеральный директор «Острогожсксадпитомника» и депутат воронежской областной думы Евгений Гапоненко погиб в аварии, что подтвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

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    15 октября 2024, 22:56 • Новости дня
    Турецкая полиция нашла тело пропавшей россиянки

    Турецкая полиция обнаружила тело пропавшей россиянки в провинции Орду

    Tекст: Денис Тельманов

    Турецкие правоохранители спустя неделю поисков обнаружили тело 57-летней россиянки Маргариты Караджа в ореховой роще провинции Орду, где она пропала 8 октября.

    Турецкая полиция обнаружила тело россиянки Маргариты Караджа, пропавшей 8 октября в провинции Орду, сообщает DHA.

    Женщина, которой было 57 лет, исчезла после выхода из дома в уезде Алтынорду. Ее семья сразу же обратилась в полицию и распространила информацию о пропаже через социальные сети, пытаясь привлечь внимание к поискам.

    Спустя почти неделю после пропажи, полицейские обнаружили тело Караджа в ореховой роще в квартале Бозтепе уезда Алтынорду. На данный момент причины ее смерти остаются неизвестными.

    Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Мугла в результате ДТП погибла россиянка Татьяна Озолина – байкерша-блогер, известная в соцсетях как МотоТаня. В мае в отелях в провинции Анталья обнаружили тело 39-летней российской туристки Александры Тепляковой, а в апреле – 61-летнего россиянина Дмитрия Цыганова.

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    16 октября 2024, 00:01 • Новости дня
    В Словакии уволили полицейских после покушения на премьера

    Четверо полицейских из Словакии уволены за ошибки в охране премьера Фицо

    Tекст: Денис Тельманов

    В Словакии после покушения на Роберта Фицо уволили четверых высокопоставленных полицейских, включая директоров департаментов управления охраны.

    После покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, четверо высокопоставленных полицейских были уволены, сообщает ТАСС. Среди них оказались директоры двух департаментов управления охраны государственных деятелей и дипмиссий, которые были признаны ответственными за ошибки в подготовке охраны премьера.

    Инцидент произошел 15 мая, когда на Фицо напал 71-летний писатель-пенсионер Юрай Цинтула. Он нанес премьеру несколько ранений, после чего Фицо перенес ряд операций и смог вернуться к исполнению обязанностей только в июле. В результате покушения в Словакии усилили меры защиты государственных деятелей, политиков и редакций ведущих СМИ.

    Ранее в отставку были отправлены заместитель начальника полицейского управления Тренчинского края и начальник районного управления полиции города Гандлова. Гандлова, где произошло нападение, расположен в Тренчинском крае на западе Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо привело к его тяжелому ранению, а нападавшим оказался сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия». Верховный суд Словакии пришел к выводу, что покушение на Фицо не является актом терроризма. Позднее конверт с пулей, адресованный премьер-министру, был обнаружен в канцелярии правительства Словакии, однако отправитель письма остается неизвестным.


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