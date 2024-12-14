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Автомобиль в Новой Москве сбил ребенка с няней
В Новой Москве Porsche сбил на тротуаре мальчика 2015 года и его няню
В Новой Москве автомобиль марки Porsche выехал на тротуар и сбил мальчика с няней, пострадавших госпитализировали.
Автомобиль марки Porsche в Новой Москве сбил ребенка и его няню, сообщает ТАСС. Инцидент произошел после того, как женщина-водитель потеряла контроль над автомобилем и выехала на тротуар. Пострадавшими оказались мальчик 2015 года рождения и его няня.
В результате аварии оба пострадавших были доставлены в больницу. Столичная прокуратура взяла ситуацию под контроль и ведет дальнейшее расследование происшествия. Причины, по которым водитель не справилась с управлением, пока не уточняются.
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