Автомобиль в Новой Москве сбил ребенка с няней

В Новой Москве Porsche сбил на тротуаре мальчика 2015 года и его няню

Tекст: Мария Иванова

Автомобиль марки Porsche в Новой Москве сбил ребенка и его няню, сообщает ТАСС. Инцидент произошел после того, как женщина-водитель потеряла контроль над автомобилем и выехала на тротуар. Пострадавшими оказались мальчик 2015 года рождения и его няня.

В результате аварии оба пострадавших были доставлены в больницу. Столичная прокуратура взяла ситуацию под контроль и ведет дальнейшее расследование происшествия. Причины, по которым водитель не справилась с управлением, пока не уточняются.

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