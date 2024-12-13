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Раскрыты обстоятельства гибели в ДТП главы департамента Минобрнауки Чурилова
Водитель грузовика Mercedes насмерть сбил главу департамента Минобрнауки Чурилова в Москве, сдавая задним ходом
На Ленинградском проспекте водитель грузовика Mercedes, сдавая задним ходом, сбил руководителя департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки Олега Чурилова, сообщили в правоохранительных органах.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что Олег Чурилов был сбит водителем грузовика марки Mercedes, который сдавал задним ходом с внутренней территории спорткомплекса «ВТБ-Арена». Инцидент произошел в темное время суток, и водитель не заметил Чурилова, стоявшего на дороге, передает ТАСС.
В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств происшествия.
Ранее главу департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России Олега Чурилова сбил автомобиль в Москве. Он умер от полученных травм.