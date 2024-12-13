Машина сбила главу департамента Минобрнауки Чурилова в Москве

Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.3 комментария
Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.3 комментария
Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.7 комментариев
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«Добрый день, уважаемый коллеги, друзья! Прежде всего хочу поздравить вас и всех граждан нашей страны с Днем Конституции», – цитирует Путина РИА «Новости».
Он добавил, что обновленный Основной закон дает солидарный ответ на вызовы времени. Основной закон страны был принят всенародным голосованием более 30 лет, он определил судьбу страны, ее государственность. Конституция легла в основу всей правовой системы России и утвердила ключевые ценностные ориентиры общества и народа.
«Обновленная Конституция, принципиальные поправки в Основной закон также стали выражением воли миллионов людей, четко обозначили путь развития нашего Отечества, наши общие устремления и цели, солидарный ответ на вызовы времени, нашу готовность защищать свои приоритеты, права и свободы, традиции и самобытность – все, во что мы свято верим и за что стоим», – приводит его слова ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин в четверг намерен провести церемонию вручения государственных наград. Песков отметил, что среди награждаемых будет представительный состав.
Глава ВС Подносова заявила о значимости Совета председателей верховных судов СНГ
Совместная работа судей стран СНГ будет способствовать улучшению качества правосудия, передает РАПСИ. Подносова подчеркнула, что Совет председателей верховных судов СНГ обладает широкими полномочиями и прикладной направленностью, что поможет совершенствовать национальные судебные системы.
«Убеждена, что именно Совет председателей верховных судов стран СНГ является тем самым действенным механизмом, который позволит повысить качество правосудия на пространстве Содружества», – заявила она на заседании Совета.
Подносова также отметила важность совместной работы по совершенствованию практики применения судами положений о международной правовой помощи. Это касается различных категорий дел, в том числе исполнения судебных поручений, а также признания и приведения в исполнение иностранных судебных и арбитражных решений. Расширение механизмов оказания взаимной правовой помощи между судебными органами также будет одним из ключевых направлений работы Совета.
Она также подчеркнула значимость регулярного обмена между участниками Совета материалами обобщения судебной практики и статистики. Верховный суд России будет предоставлять своим коллегам постановления пленума ВС, обзоры судебной практики и статистические отчеты о рассмотрении судами различных категорий дел. Это позволит выработать согласованные подходы в вопросах гармонизации законодательства и судебной практики на всей территории СНГ.
Аналитик Шрайвер раскритиковал США за удар ВСУ ракетами ATACMS по Таганрогу
Шрайвер выразил озабоченность тем, что США и другие страны, по его мнению, напуганы событиями последних недель, однако в то же время продолжают предпринимать подобные действия, в том числе совершая «небольшой и бесполезный залп ATACMS по России».
В своей публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он отметил: «Глупец узнается по поступкам», указывая на неразумность таких шагов.
Напомним, киевский режим нанес удары по военному аэродрому в Таганроге при помощи американских ракет ATACMS, что привело к пострадавшим среди личного состава. Падение фрагментов ракет вызвало повреждения двух зданий на технической территории аэродрома и трех единиц военной автомобильной техники.
В украинских соцсетях пожаловались на «подаренный» российским войскам укрепрайон ВСУ у Покровска
Указывается, что на строительство было потрачено несколько десятков миллионов гривен. Отсутствие там сил ВСУ связали с «неадекватными» решениями украинского командования. Поясняется, что российские войска заняли укрепрайон до того, как там появился хотя бы один солдат ВСУ. В соцсетях заявили, что украинское командование фактические «подарило российским войскам весь этот укрепрайон». Укрепрайон находится рядом с поселком Шевченко южнее Красноармейска.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Покровское и Кураховское направления на фронте в ДНР являются самыми горячими для украинских военных. Покровск выполняет функции важного логистического узла для украинских сил в Донбассе.
В окрестностях села Благодатное у Великой Новоселки группа солдат 110-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ сдалась в плен бойцам группировки войск «Восток», передает ТАСС. Пленные сообщили, что командование отправило их в контратаку вместе с бойцами 48-й инженерной бригады.
По словам одного из сдавшихся, им была поставлена задача захватить окраину населенного пункта и дождаться штурмовых групп. Однако, по их словам, вместо выполнения приказа они предпочли сдаться: «Мы сразу сдались, остальные уничтожены», – заявил один из захваченных военных.
По информации, предоставленной сдавшимися, в результате неудачной контратаки погибло 28 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-полковник Службы безопасности Украины рассказал о том, что бывшие военные вооруженных сил Украины воюют за Вооруженные силы России. Сообщалось, что пленный военнослужащий ВСУ Алексей Сидорик информировал о возможной переброске Киевом иностранных морпехов для усиления позиций в Великой Новоселке. Российские войска взяли в плен солдат президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке.
«29 декабря состоится инаугурация нового президента Грузии Михаила Кавелашвили, а это значит, что Саломе Зурабишвили больше не будет президентом. Если для нее так дорого кресло, которое она занимала в течение шести лет, мы можем позволить ей забрать его с собой домой», – заявил депутат от правящей «Грузинской мечты» Владимир Божадзе.
Его коллега Ираклий Заркуа назвал «ошибкой» решение «Грузинской мечты» поддержать кандидатуру Зурабишвили на выборах президента в 2018 году и принес за это извинения общественности.
«Эта женщина, мадам вредина, совершенно потеряла адекватность. Она решила снова нарушить конституцию, а это значит, что придется силой выводить ее из дворца», – сказал Ираклий Заркуа.
Председатель парламентского большинства Мамука Мдинарадзе объяснил «тяжелым эмоциональным фоном» заявление Зурабишвили о том, что она остается президентом, пока в стране не назначат и проведут новые выборы в парламент, так как оппозиция считает состоявшиеся 26 октября «фальсифицированными».
Грузинская газета «Резонанси» не исключает, что президентский дворец придется временно закрыть, а новому президенту подыскать другое место для работы.
«Нас ждут веселые дни перед Новым годом, если Зурабишвили решит сопротивляться и не уходить из дворца, устроит перформанс», – полагает депутат от движения «Сила народа» Гурам Мачарашвили.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили придется покинуть пост президента после инаугурации нового главы государства 29 декабря, несмотря на ее отказ признать правительство и парламент легитимными.
Ранее президент Грузии удивилась появлению поезда у дворца.
Сама Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным».
«Орешник» уже оказал влияние на ход конфликта. Впрочем, и без применения этого вооружения СВО развивается в строгом соответствии с планами, установками и целями верховного главнокомандующего Владимира Путина», – пояснил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.
«Касательно же слов представительницы Пентагона Сингх о том, что Россия якобы применяет «Орешник» для «запугивания Украины», напомню, что любое вооружение используется для уничтожения противника, нанесения ущерба его инфраструктуре и деморализации. И судя по тому, как засуетился Киев после удара, эта цель достигнута», – продолжил он.
При этом Долгов не исключил повторного удара «Орешником». «Судя по всему, первый удар «Орешником» ничему не научил американцев. Это, впрочем, неудивительно. Они все делают ценой жизней украинцев, ценой самой Украины, так что им все равно. К тому же нынешней администрации Байдена осталось чуть больше месяца. А команда Трампа, судя по риторике, как раз сигнал «Орешника» считала», – рассуждает собеседник.
«На позицию нынешней администрации Белого дома хорошо указывают слова Сингх о дальнейших поставках вооружений ВСУ. Украина воспринимается Западом чисто как военный инструмент против России, а не как страна с многомиллионным населением», – напомнил эксперт.
«Интересно то, что Киев явно усвоил предупреждение «Орешником» острее западных кураторов, но ничего сделать не может. Поэтому удары по центрам принятия решений в Киеве, о которых ранее говорил Путин, вполне могут состояться», – отметил аналитик.
Россия может нанести удар ракетой «Орешник» по Украине в ближайшие дни, заявила замглавы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх. Она отметила, что не располагает точной датой возможного запуска, сообщает ТАСС.
Сингх добавила, что использование «Орешника», по ее мнению, не окажет стратегического влияния на конфликт на Украине. Кроме того, Россия якобы применяет «Орешник» преимущественно для «запугивания Украины». Представитель Пентагона также заверила, что Вашингтон и его союзники продолжат оказывать всестороннюю поддержку Киеву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре президент России Владимир Путин сообщил, что запуск «Орешника» по объекту на Украине стал ответом на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что «испытание «Орешника» носило тестовый характер.
Напомним, накануне стало известно, что удар по Таганрогу был нанесен ракетами ATACMS. Как сообщали в Минобороны, удар пришелся по военному аэродрому. Расчет ЗРПК «Панцирь» сбил две ракеты, остальные были успешно отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.
В результате падения фрагментов ракет пострадали несколько человек. Среди материального ущерба – незначительные повреждения двух зданий на технической территории аэродрома, трех единиц военной автомобильной техники. Ведомство подчеркнуло, что атака не останется без ответа.
Мать подростка Мурдиева обратилась к Бастрыкину с требованием расследования
Женщина направила обращение к главе СК Александру Бастрыкину, сообщает Ura.ru. Она просит провести честное расследование и сообщила, что сделано более 700 заявлений и жалоб.
В обращении женщина указала, что неоднократно запрашивала видеозаписи с камер торговых центров «Авиапарк» и «Ходынское поле». Ей было дано понять, что следствие располагает этими данными, однако при ознакомлении с материалами уголовного дела эти записи отсутствовали. Кроме того, по словам женщины, ее сыну угрожали ножом. Она сообщила о проведенном фоноскопическом исследовании видео драки, на котором слышны угрозы ножом.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с критикой в адрес руководителей Следственного комитета и МВД России в связи с делом Мурдиева.
Следственный комитет России сообщил, что осенью 2023 года пятеро подростков вступили в сговор для совершения насильственных действий в отношении случайных прохожих в Москве, в результате чего пострадали восемь человек, семь из которых были несовершеннолетними.
Премьер Словакии Фицо допустил раздел Украины по примеру Чехословакии в 1938 году
Фицо высказал свое мнение о возможной судьбе Украины в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, передает РИА «Новости».
По его словам, существует вероятность, что Украина окажется в положении, аналогичном Чехословакии в 1938 году, когда та была разделена по Мюнхенскому соглашению.
Фицо отметил, что Украина «позволила себе быть втянутой в это Западом», и может наступить момент, когда западные страны решат отказаться от поддержки Украины. Он процитировал возможную позицию Запада: «Ну, не получилось, поэтому мы пожертвуем Украиной».
Ранее бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина потеряет треть своей территории и не получит приглашения в НАТО, вместо этого ей предоставят гарантии безопасности.
В публикации британского журнала Spectator предсказали раздел Украины как итог правления Зеленского.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что союзники Киева приступили к разделу Украины, что подтверждают заявления западных политиков о возможности отправки войск в эту страну.
Австрийская OMV объявила о расторжении долгосрочного контракта с «Газпром экспортом»
OMV заявила, что решение принято «в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств», якобы допущенных «Газпром экспортом», передает РИА «Новости».
OMV указала, что ее хранилища газа в Австрии заполнены на 85%. Компания заверила, что сможет «выполнить все свои контракты с клиентами за счет альтернативных источников газа».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» к австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH, запретив компании продолжать разбирательство в Стокгольмском арбитраже.
Однако OMV продолжила международный суд и в ноябре сообщила, что выиграла арбитраж против «Газпром экспорта» на сумму 230 млн евро. OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Однако в результате невыполнения OMV платежных обязательств эти поставки прекратились 16 ноября.
Песков заявил о неизбежности ответа на атаку ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге
Он напомнил о заявлении министерства обороны, сделанном ранее, где было недвусмысленно указано на неизбежность ответа, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что ответные меры будут приняты тогда и так, как будет признано целесообразным. По его словам, Россия не оставит без внимания подобные провокации и действия.
Напомним, в ночь на 11 декабря киевский режим нанес удары по военному аэродрому в Таганроге американскими ракетами ATACMS, в результате чего пострадали военнослужащие, однако разрушений на аэродроме не произошло.
Гросси: Атаковавшие машину МАГАТЭ хотели запугать экспертов
«Было четкое намерение нанести нам ущерб или запугать нас», – цитирует Гросси РИА «Новости».
Гросси отметил, что в составе конвоя находились три украинских транспортных средства и автомобиль МАГАТЭ, однако именно автомобиль агентства подвергся нападению.
Инцидент произошел 10 декабря, когда Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по транспортным средствам, используемым для перевозки персонала агентства. Нападение произошло на территории, подконтрольной Украине.
Сам Гросси сообщал, что атака велась с беспилотника, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения.
Президент ведомства Рене Функ в интервью T-online заявил, что необходимо готовиться к чрезвычайным ситуациям, в том числе к длительным отключениям электроэнергии, передает РИА «Новости».
Функ отметил, что хотя чрезвычайные ситуации маловероятны, их вероятность всегда присутствует. По его словам, количество атак на критически важную инфраструктуру со стороны других стран увеличилось.
«Мы уже сталкиваемся с различными гибридными атаками каждый день. Мы должны быть готовы не только к обороне в военном отношении, но и к гражданской обороне и защите в случае чрезвычайных ситуаций», – добавил он.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что европейские инвесторы начали отказываться от вложений в морские ветряные электростанции из-за повышения стоимости строительства и нестабильности прибыли.
Глава офиса Зеленского Ермак заявил о неготовности Украины к диалогу с Россией
Ермак подчеркнул, что для начала переговоров Украина должна стать сильной, чтобы вести разговор с Россией на равных условиях. Он выразил уверенность в том, что только в этом случае диалог будет конструктивным и выгодным для обеих сторон, сообщает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина продолжает занимать жесткую позицию по отношению к переговорам с Россией, отказываясь от диалога, несмотря на предложенные условия, озвученные президентом Владимиром Путиным.
Замглавы МИД Сергей Рябков назвал переговоры с Украиной абсурдными из-за их самозапрета.
В то же время, по словам избранного президента США Дональда Трампа, Зеленский начал признавать необходимость переговоров Украины с Россией.
На торжественной церемонии в Кремле президент России Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» Героя России военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному, передает ТАСС.
«Он не раз бывал в эпицентре «горячих точек» – горячих в самом прямом смысле этого слова, рисковал собой, получал тяжелые – именно тяжелые – ранения. Сегодня он с честью выполняет свой профессиональный долг в зоне специальной военной операции. Ему, настоящему военному корреспонденту, присвоено звание Героя России. Впервые в истории современной отечественной журналистики», – заявил Путин на церемонии вручения.
Журналист удостоен этой высокой награды за проявленные мужество и героизм при исполнении служебного долга.
Евгений Поддубный, 41-летний уроженец Белгорода, работает специальным корреспондентом на ВГТРК с 2011 года. За свою карьеру он освещал множество конфликтов и военных операций, включая события в Ираке, Израиле, Ливане, Египте, Пакистане, Таиланде и Сирии. В частности, он активно работал над освещением гражданской войны в Сирии и военной операции Вооруженных сил России в этой стране.
С 2014 года Поддубный также освещал последствия государственного переворота на Украине, работая из Киева и на территории Донбасса. В последнее время журналист находился в зоне проведения специальной военной операции. За свои заслуги он был награжден несколькими орденами и медалями, имеет почетное звание «Заслуженный журналист Российской Федерации».
Напомним, в начале августа в Курской области был ранен военный корреспондент Евгений Поддубный.
Позже президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Поддубному звания Героя России за тяжелое ранение, полученное им во время выполнения служебных обязанностей в зоне проведения СВО.