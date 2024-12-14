Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».16 комментариев
В Дагестане более 50 тыс. человек остались без света из-за непогоды
Вследствие ураганного ветра и сильного снегопада в Дагестане более 50 тыс. человек остались без света.
Более 50 тыс. жителей Дагестана остались без электричества из-за неблагоприятных погодных условий, передает ««Интерфакс»».
Непогода, в том числе ураганный ветер и снегопад, привели к технологическим сбоям в электросетевом комплексе региона. В результате без электричества оказались районы Махачкалы, Хасавюрта, Буйнакска и Каспийска.
В сообщении министерства энергетики Дагестана говорится: «В связи с резким ухудшением погоды на территории региона (снегопад, ветер с порывами до 25 м/c) произошли технологические нарушения в электросетевом комплексе республики». В настоящее время энергетики активно работают над восстановлением электроснабжения.
По данным Минэнерго, электричество уже вернулось большинству пострадавших потребителей, и работы по восстановлению энергоснабжения остальных жителей планируется завершить до конца дня.
Ране более 48 тыс. человек в Смоленской области остались без света из-за неблагоприятных погодных условий, а власти Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности перед приближением циклона.