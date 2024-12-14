В Дагестане более 50 тыс. человек остались без света из-за непогоды

Tекст: Мария Иванова

Более 50 тыс. жителей Дагестана остались без электричества из-за неблагоприятных погодных условий, передает ««Интерфакс»».

Непогода, в том числе ураганный ветер и снегопад, привели к технологическим сбоям в электросетевом комплексе региона. В результате без электричества оказались районы Махачкалы, Хасавюрта, Буйнакска и Каспийска.

В сообщении министерства энергетики Дагестана говорится: «В связи с резким ухудшением погоды на территории региона (снегопад, ветер с порывами до 25 м/c) произошли технологические нарушения в электросетевом комплексе республики». В настоящее время энергетики активно работают над восстановлением электроснабжения.

По данным Минэнерго, электричество уже вернулось большинству пострадавших потребителей, и работы по восстановлению энергоснабжения остальных жителей планируется завершить до конца дня.

Ране более 48 тыс. человек в Смоленской области остались без света из-за неблагоприятных погодных условий, а власти Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности перед приближением циклона.