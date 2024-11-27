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В Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности из-за циклона
В Улан-Удэ подготовили технику для уборки улиц из-за надвигающегося циклона
Власти Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности перед приближением циклона, подготовив городские службы к оперативной уборке улиц в случае снегопада.
Власти Улан-Удэ в Бурятии приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за надвигающейся непогоды, сообщает ТАСС. Глава города Игорь Шутенков объявил об этом в своем Telegram-канале, подчеркнув, что все городские службы переведены в усиленный режим.
«Вводим режим повышенной готовности. Из-за надвигающегося циклона все службы переведены в усиленный режим, техника комбината по благоустройству наготове. Оперативно будем убирать и посыпать улицы, тротуары в случае снегопада», – отметил Шутенков.
Он добавил, что в случае ухудшения погоды в школах Улан-Удэ будет введено свободное посещение, а занятия будут проходить как в очном, так и в дистанционном формате. Кроме того, предприятиям и учреждениям города рекомендовано сократить рабочий день или перевести его в онлайн-режим, если начнется снегопад.
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