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Глава Соцфонда сообщил о планах назначать пенсии без заявлений
Россияне смогут получать пенсии по старости без подачи заявлений благодаря переходу на проактивный формат назначения выплат, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
«Пенсии тоже постепенно переводим в проактивный формат. С 2022 года без заявления назначаются пенсии по инвалидности, с 2023-го – по потере кормильца. Следующий этап – пенсия по старости. Сейчас подготовлен законопроект, который позволит назначать такие пенсии без заявления. Надеюсь, его примут», – сообщил он ТАСС.
Чирков отметил, что около 95% услуг фонда доступны по одному электронному заявлению. При этом по массовым услугам, таким как детские пособия и семейные выплаты, до 99% обращений поступает через портал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Сытник назвала два пути при нехватке стажа для пенсии. Глава Соцфонда назвал условие получения высокой пенсии, а также исключил ограничение возраста для выплаты страховых пенсий.