Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.4 комментария
Москва пережила второй самый снежный 4 ноября в XXI веке
Высота снежного покрова в Москве достигла 6 сантиметров 4 ноября
Понедельник в Москве стал вторым самым снежным 4 ноября в XXI веке благодаря снежному покрову высотой 6 сантиметров, что превышает норму на 2 сантиметра, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, понедельник, 4 ноября, Москва пережила один из самых снежных дней этого времени года в XXI веке, сообщает РИА «Новости». Высота снежного покрова в столице достигла шести сантиметров, что превышает норму для этой даты, составляющую четыре сантиметра.
По словам Леуса, в Подмосковье снежный покров варьировался от двух до десяти сантиметров. Наибольшее количество снега выпало в Наро-Фоминске, где высота покрова достигла 11 сантиметров. Таким образом, Москва заняла почетное второе место в списке самых снежных 4 ноября в XXI веке.
Однако снежный покров в регионе продержится недолго. Леус отметил, что начиная с четверга, снег начнет активно таять. Ожидается, что к пятнице-субботе он полностью исчезнет с территории центральных областей России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр России предупредил об установке снежного покрова на День народного единства, и с 5 ноября снег покроет 85% территории России, однако этот покров будет временным.