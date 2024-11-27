Автобусы в Благовещенске не вышли на маршруты из-за снежной бури

Снежная буря парализовала движение автобусов и перевела школы Благовещенска на удаленку

Tекст: Денис Тельманов

В Благовещенске из-за непрекращающегося снегопада, который жители города уже окрестили «бурей столетия», значительно затруднено движение общественного транспорта, передает РИА Новости. Снежная буря помешала автобусам выйти на маршруты, и часть из них не смогла покинуть гаражи и базы. На данный момент на маршрутах работают от двух до шести автобусов, и их количество постепенно увеличивается по мере расчистки дорог и гаражей.



Автобусы, которые смогли выйти на рейс, часто застревают в снегу. Водителям помогают пассажиры, другие водители, а также полицейские и спасатели. В социальных сетях города широко распространяются видео и фотографии затрудненного движения. Большинство благовещенцев предпочли не рисковать и не использовать собственные автомобили для поездок на работу из-за частично очищенных дорог.

Школы Благовещенска перешли на дистанционное обучение, чтобы предотвратить возможные трудности для учеников и преподавателей. Занятия проходят на платформе «Сферум», а в первой смене время уроков было сокращено. Детские сады работают по обычному графику.

В Белогорске ситуация с транспортом похожа: из-за сложных погодных условий на маршруты смогли выйти лишь 12 автобусов. В школы Белогорска в первую смену пришло чуть более половины учеников, поэтому занятия второй смены также были сокращены до четырех уроков.

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