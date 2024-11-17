Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от сознательной работы врага, от наработанных им методов манипуляции массовым сознанием.12 комментариев
Стало известно о месячной норме осадков в Центральной России к концу недели
Тишковец: К концу недели в Центральной России выпадет месячная норма осадков
В Центральной России к концу недели ожидается выпадение месячной нормы осадков, включая дожди и снег, с порывистым ветром до 20 метров в секунду.
Месячная норма осадков обрушится на Центральную Россию к концу текущей недели, сообщает РИА «Новости». Согласно прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, погода начнет ухудшаться в четверг, когда на регион обрушатся интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ожидается, что до конца недели выпадет до 40-60 мм осадков, что соответствует месячной норме ноября.
Тишковец отмечает, что в четверг прогнозируется резкое ухудшение погодных условий. В этот день температура воздуха будет оставаться относительно высокой для ноября, с максимумом до плюс 9 градусов днем. Однако на фоне плюсовых температур ожидаются ливни и сильный ветер, достигающий 15-20 м/с. Барометрическое давление в Москве упадет до аномально низких значений в 725 мм рт. ст.
С наступлением пятницы природа начнет демонстрировать обратный суточный ход температуры. Дожди постепенно сменятся мокрым снегом, а температура опустится до минус 1 градуса. В западных районах Подмосковья может накопиться снежный покров до 8-11 см.
На выходных осадки не прекратятся. В пятницу и субботу Москве грозят новые порции осадков в виде мокрого снега. Ожидается, что снежный покров увеличится до 3-5 см, а температура будет колебаться в пределах от 0 до плюс 2 градусов. В воскресенье возможен небольшой снег и гололедица на дорогах.
По словам Тишковца, такие погодные условия свидетельствуют о подготовке природы к наступлению метеорологической зимы, которая, как ожидается, придет в декабре.
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