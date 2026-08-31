В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
Россиянка Шнайдер разгромила украинскую теннисистку на турнире в США
Россиянка Шнайдер победила украинку Снигур на US Open
Шестнадцатая ракетка мира Диана Шнайдер уверенно обошла соперницу с Украины Дарью Снигур и вышла во второй круг престижного соревнования на хардовых кортах Нью-Йорка.
Матч завершился победой российской спортсменки со счетом 6:0, 6:4, передает РИА «Новости». Противостояние на корте между Шнайдер и Снигур продолжалось один час восемь минут.
Дарья Снигур занимает 45-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
В следующем этапе заключительного в сезоне турнира Большого шлема россиянке предстоит сыграть с представительницей Чехии Каролиной Плишковой. Чешская теннисистка находится на 57-й позиции в мировом рейтинге.
В этот же день российские теннисисты Рублев и Калинская победили в матче первого круга Открытого чемпионата США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа россиянка Шнайдер разгромила американку Пегулу на турнире в Торонто. Мирра Андреева переместилась на пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянин Рублев в июле победил на турнире ATP 250 в шведском Бостаде.