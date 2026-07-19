Россиянин Рублев победил на турнире ATP 250 в шведском Бостаде

Эксперт: Удары по Киеву нацелены на реальный военный результат

Эксперт Кнутов: Удары по Киеву нацелены на реальный военный результат

Tекст: Олег Исайченко

«Если посмотреть на список пораженных в Киеве и области целей, то можно сделать вывод, что ВКС России сосредоточили усилия на предприятиях, производящих беспилотники и ракеты», – говорит военный эксперт Юрий Кнутов.

При этом мощность удара была довольно серьезной, во многом превосходящая силы оппонентов, считает аналитик. Так, по данным ресурсов противника, в общей сложности было запущено порядка 40 баллистических ракет. И это неслучайно. «Баллистика более эффективна – ее сложно перехватить, и она гарантированно поражает цели», – объясняет собеседник.

Кроме того, у Украины сейчас есть объективные проблемы с ПВО, что значительно увеличивает эффективность российских ударов. Между тем Кнутов обратил внимание на публикацию Минобороны в соцсетях. На фото изображен запуск ракеты «Искандер» и подпись: «Сегодня точно не финал – заряжены и продолжаем».

По его мнению, это четкий сигнал – Россия не намерена останавливаться на пути достижения поставленных целей и не будет сбавлять обороты. «Обратите внимание на то, что делают ВСУ – наносятся удары по мирным объектам, по складам Wildberries, по автобусам, машинам скорой помощи… Другими словами, они ведут войну с простыми россиянами и делают это с одной целью – добиться медийного результата», – рассуждает спикер.

«В то же время ВС России придерживаются тактики эффективных ударов, цель которых – выведение из строя ВПК Украины. Речь идет о разрушении логистических цепочек, используемых для доставки вооружений на фронт, сборочных цехов и предприятий, портов и мест хранения ГСМ», – перечислил аналитик.

Резюмируя, Кнутов отметил, что у российских военных прослеживается четкая тенденция – делается все необходимое для того, чтобы ВПК Украины и средства доставки оружия НАТО из-за рубежа были парализованы. «И на этом фоне нет никаких сомнений в том, что удары по Киеву, а также другим городам не прекратятся до полной победы», – заключил эксперт.

Минувшей ночью российская армия осуществила масштабную атаку высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военной промышленности, передает Минобороны. Основными целями стали предприятия в Киеве и области, а также портовая инфраструктура в Одесской области.

В украинской столице поражены заводы «Радионикс», «Спецоборонмаш» и «Меридиан». Там производились системы управления и комплектующие для крылатых ракет, включая аналоги С-300 и «Нептун-МД». Кроме того, на одном из предприятий модернизировали оборудование для истребителей МиГ-29.

Удары также пришлись по компании «Оаклайн» и сортировочному центру «Новой почты», где собирали и хранили ударные дроны и средства радиоэлектронной борьбы. В Киевской области уничтожен логистический комплекс, распределявший детали для дальнобойных беспилотников.

Владимир Зеленский уже назвал баллистический удар по Киеву одним из самых масштабных. Он отметил, что минувшей ночью по целям выпустили более 40 ракет и 120 ударных беспилотников. В ликвидации последствий задействовали почти 600 спасателей, известно об одном погибшем и 16 пострадавших.

Всего за неделю зафиксировано применение около 1450 дронов, свыше 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет. Зеленский, пользуясь случаем, подчеркнул острую необходимость в регулярных поставках западных систем противовоздушной обороны.

«Сегодняшний российский ракетный удар уничтожил завод и склады украинской компании UKRTAC, крупного производителя военного снаряжения», – заявил директор по развитию предприятия Северион Дангадзе, передает Страна.ua. Он назвал обстрел «самой большой трагедией в истории компании».