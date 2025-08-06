Российский теннисист Рублев не прошел в полуфинал турнира в Торонто

Tекст: Алексей Дегтярев

Матч между Андреем Рублевым и Тэйлором Фрицем завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:4) в пользу американского теннисиста, передает ТАСС.

Фриц был посеян на турнире под вторым номером, в то время как Рублев занимал шестую строчку посева. Американец вышел в полуфинал, где встретится с Беном Шелтоном.

Андрею Рублеву 27 лет, он занимает 11-е место в мировом рейтинге ATP и имеет в своем активе 17 титулов под эгидой организации.

Турнир серии «Мастерс» в Торонто проводится на хардовом покрытии и завершится 7 августа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Торонто. Испанец Алехандро Давидович-Фокина завершил матч из-за проблем со здоровьем при счете 0:3 в третьем сете.