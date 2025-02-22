Рублев стал победителем теннисного турнира в Дохе

Рублев выиграл турнир в Дохе, завоевав 17-й титул в карьере

Tекст: Мария Иванова

Рублев одержал победу на престижном теннисном турнире ATP 500 в Дохе. В финале 27-летний теннисист, занимающий 10-е место в мировом рейтинге, выиграл у британца Джека Дрейпера со счетом 7:5, 5:7, 6:1. Матч продолжался 2 часа и 4 минуты, в течение которых Рублев подтвердил свое превосходство, одержав уже четвертую победу над Дрейпером в личных встречах, передает РИА «Новости».

Россиянин впервые с августа добрался до финала турнира, предшествующий раз он уступил в решающем матче в Монреале австралийцу Алексею Попырину.

Победа в Дохе стала для Рублева 17-й в карьере и шестой в рамках турниров категории ATP 500. Ранее, в 2020 году, он также завоевывал титул в Дохе, что подчеркивает его успешное выступление на этом турнире.

Напомним, Международная федерация тенниса (ITF) разрешила участвовать российским теннисистам в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. В прошлом году россиянин Андрей Рублев обыграл австралийца Алекса де Минаура в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.