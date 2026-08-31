В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.26 комментариев
Рублев и Калинская победили в матче первого круга Открытого чемпионата США
Рублев и Калинская победили в матче первого круга US Open
Российские теннисисты Андрей Рублев и Анна Калинская успешно стартовали на хардовых кортах Нью-Йорка, пробившись во второй круг престижного турнира Большого шлема.
В стартовом матче соревнований Анна Калинская оказалась сильнее соотечественницы Анны Блинковой, передает РИА «Новости».
Игра продлилась 1 час 28 минут и завершилась уверенной победой 23-й ракетки мира Калинской со счетом 6:4, 6:3. Следующей соперницей россиянки на турнире станет китайская теннисистка Ван Синьюй.
Тем временем Андрей Рублев в пяти сетах одолел финна Отто Виртанена, который попал в основную сетку после снятия хорвата Марина Чилича.
Непростой матч Рублева продолжался 3 часа 42 минуты и завершился победой россиянина на тай-брейке. Во втором круге престижного турнира он выйдет на корт против испанского теннисиста Даниэля Мериды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирра Андреева переместилась на пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка Звонарева и индонезийка Сутджиади победили в июне в парном турнире в Германии. Россиянин Рублев в июле победил на турнире ATP 250 в шведском Бостаде.