Почему советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, она же «Катюша», стала легендой – наравне с танком Т-34 или самым массовым боевым самолетом в истории авиации «Ил-2»?0 комментариев
Звонарева выиграла первый турнир WTA с 2023 года
Россиянка Звонарева и индонезийка Сутджиади победили в парном турнире в Германии
Российская теннисистка Вера Звонарева в паре с Алдилой Сутджиади из Индонезии одержала победу на турнире категории WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге.
Спортсменки завоевали титул, обыграв в финале австралийку Эллен Перес и представительницу Нидерландов Деми Схюрс со счетом 6:1, 4:6, 10:5, передает РИА «Новости».
Решающий матч продолжался один час 24 минуты. Призовой фонд соревнований превышал 1 млн евро.
Для 41-летней россиянки этот трофей стал первым в текущем сезоне и 17-м в карьере в парном разряде на турнирах Женской теннисной ассоциации. В предыдущий раз она праздновала успех в ноябре 2023 года на Итоговом турнире WTA в Канкуне.
За свою богатую карьеру Звонарева добилась значительных успехов как в одиночном, так и в парном разрядах. Она дважды доходила до полуфинала Australian Open, играла в финалах Уимблдона и US Open, а также завоевала бронзу на Олимпиаде в Пекине. В парном разряде теннисистка выигрывала Australian Open в 2012 году и дважды покоряла US Open – в 2006 и 2020 годах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году россиянка Александра Панова победила в парном финале этого турнира в Бад-Хомбурге.
В начале июня Мирра Андреева одержала победу над украинкой Мартой Костюк в полуфинале Открытого чемпионата Франции.