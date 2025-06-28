Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.2 комментария
Российская теннисистка Панова победила в парном финале турнира Бад-Хомбург
Александра Панова и китаянка Го Ханьюй стали победительницами финала травяного турнира в Германии, одолев соперниц из Австралии и с Украины.
Российская теннисистка Александра Панова вместе с китаянкой Го Ханьюй одержала победу в финале парного травяного турнира в немецком Бад-Хомбурге, передает РИА «Новости». Общий призовой фонд турнира составил более 1 млн долларов.
В финальном матче российско-китайский дуэт обыграл Людмилу Киченок с Украины и Эллен Перес из Австралии со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 10:5. Поединок продолжался 1 час 45 минут.
Для 36-летней Пановой это уже 11-й титул в парном разряде за карьеру и второй в нынешнем сезоне. Партнерша россиянки, 27-летняя Го Ханьюй, завоевала пятый титул и также второй в текущем сезоне.
Ранее норвежский теннисист Каспер Рууд назвал «охотой на ведьм» критику в адрес своей соотечественницы Ульрикке Эйкери за выступление в паре с россиянкой Александрой Пановой на Уимблдоне.