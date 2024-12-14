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    Как остаться своим среди своих

    @ Александр Уткин/РИА Новости

    14 декабря 2024, 12:00 Мнение

    Как остаться своим среди своих

    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».

    Андрей Полонский Андрей Полонский

    писатель, историк

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    На самом деле, это хрестоматийная история. В XIX и XX бурных веках таких были десятки. Известный театр должен был ехать на столичные гастроли. От режиссёра «сверху» потребовали заменить одного из ведущих актёров. Режиссёр отказался, – и подчиниться требованию, и от самих гастролей. Казалось бы, где тут добро и где зло, совершенно понятно. Но у нас, как обычно, «всё неоднозначно».

    Ситуация может прочитываться на нескольких уровнях. Екатеринбургский «Коляда-театр» собирался дать свои традиционные гастроли в Москве, на сцене Театрального центра «На Страстном». Это традиционное мероприятие – «На Страстном» «Коляда-театр» даёт свои спектакли уже 16 лет подряд.

    К началу декабря билеты были раскуплены на 11,8 млн рублей. Однако в ближайшем январе праздника не случится. Сайт ТЦ «На Страстном» объявил об отмене гастролей «по техническим причинам». Бесповоротно и окончательно.

    Ситуацию объяснил «ВКонтакте» сам Николай Коляда. Из ТЦ «На Страстном» ему сообщили, что был звонок из «компетентных органов». Потребовали заменить одного из ведущих актёров, фронтмена группы «Курара» Олега Ягодина. Причина – антивоенные высказывания Ягодина на фестивале Ural Music Night в июне 2022 года. За это Ягодин уже понёс наказание – в августе того же года Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал артиста на 40 тыс. рублей.

    «После этого – пишет Коляда , – Олег играл год назад на наших гастролях в Москве, в этом году в январе – снова играл в Москве, ездил с нами на гастроли в Могилев, совсем недавно – в Севастополь, и вот вдруг: отмените гастроли с ним или замените его везде!». «Я мог бы заменить его, чтобы только съездить в Москву, – продолжает режиссёр, – у Олега всего девять спектаклей. Но я не буду этого делать. Я лучше отменю эти гастроли, и мы будем сидеть дома и играть свои спектакли, потому что – своих не бросают, понимаете? Я с Олегом работаю всю жизнь, с 1994 года. Он сыграл Ромео, Ричарда Третьего, Гамлета, Подколесина, Арбенина, Фауста – весь мировой репертуар. Да как сыграл. Никому и не снилось».

    Собственно, это почти всё. Кроме того, что сам Ягодин с обвинением не согласился, говорил, что его высказывания касались войны в целом, и ни в коем случае не были направлены против армии своей страны. Но после решения суда штраф Ягодин уже оплатил. Вроде дважды по отечественному закону за один и тот же проступок не наказывают. Тем более, что Ягодин давно уже публично пожалел о случившемся.

    «А как ему ещё повиниться? Что ещё сделать?», – восклицает Коляда. Действительно, как?

    Но у медали, как обычно, существует и другая сторона. Напряжение вокруг этой и ей подобных историй, которых, к сожалению, накопилось немало, во многом связано с ситуацией в отечественной культуре. К 2022 году почти все ключевые позиции в ней оставались за людьми западнических взглядов, которые либо резко выступили против СВО, либо перешли к тихой фронде, либо затаились «до лучших времён».

    С откровенными противниками, которые открыто высказывают свои взгляды, проще всего. Мы их знаем в лицо. С затаившимися – сложнее. Их немало, в том числе и на ключевых ролях, о чём свидетельствует, к примеру, как сложно пробивается искусство, связанное с войной, на ключевые площадки, в издательства и картинные галереи, какое оно встречает явное и скрытое сопротивление.

    Но у человека, должна быть возможность изменить свою точку зрения. В противном случае границы допустимого могут сузиться настолько, что культура, искусство и живая человеческая мысль просто не смогут существовать.

    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт». И ещё – «Кто старое помянет – тому глаз вон».

    Хорошо бы иногда помнить народную мудрость.

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